Santo Stefano al Mare inaugura la festa patronale: domenica 2 agosto musica, balli e spettacolo con Gianni Rossi

Con una serata all'insegna della musica, dell'animazione e della voglia di stare insieme, Santo Stefano al Mare si prepara a entrare nel vivo dei festeggiamenti dedicati al Santo Patrono. Domenica 2 agosto, a partire dalle 21.30, Piazza Baden Powell si trasformerà in una grande pista da ballo a cielo aperto per ospitare "Aspettando Santo Stefano e Balliamoci l'Estate", appuntamento che aprirà ufficialmente il calendario delle celebrazioni patronali. L'iniziativa è rivolta a residenti e turisti e punta a regalare una serata di svago e condivisione, dando il via a una serie di eventi che accompagneranno l'estate del borgo. L'obiettivo è quello di creare un momento di incontro capace di coinvolgere il pubblico di ogni età nel cuore del paese.

Protagonista dell'evento sarà Gianni Rossi, noto showman e volto dell'intrattenimento, già conduttore del red carpet del Festival di Sanremo. Sul palco proporrà uno spettacolo ricco di musica, animazione, balli di gruppo e i grandi successi dell'estate, coinvolgendo il pubblico in una festa pensata per far divertire grandi e piccoli. L'atmosfera sarà quella delle grandi occasioni, con Piazza Baden Powell pronta a diventare il punto di ritrovo per cittadini e visitatori, offrendo una serata all'insegna della leggerezza e della partecipazione. Un appuntamento che rappresenta anche l'occasione per vivere il centro del paese e dare ufficialmente il via alle celebrazioni patronali.

L'iniziativa rientra nel calendario estivo promosso dal Comune di Santo Stefano al Mare, con il contributo di Regione Liguria, un programma che nelle prossime settimane proporrà spettacoli, musica, cultura e momenti di intrattenimento pensati per valorizzare il territorio e offrire opportunità di socialità sia ai residenti sia ai numerosi turisti presenti in questo periodo.

"Con questa serata entriamo nel clima della nostra festa patronale – dichiarano il consigliere delegato al Turismo e Manifestazioni Federico Corradi e l'assessore Maria Teresa Garibaldi –, 'Aspettando Santo Stefano e Balliamoci l'Estate' è un invito a vivere il paese, condividere momenti di allegria e rafforzare quello spirito di comunità che rende speciale la nostra estate. Sarà una serata aperta a tutti, all'insegna della musica e del divertimento, nel cuore del nostro borgo".

L'appuntamento è quindi fissato per domenica 2 agosto alle 21.30 in Piazza Baden Powell, dove prenderanno il via i festeggiamenti patronali con una serata dedicata alla musica, al divertimento e alla partecipazione. Un'occasione per trascorrere qualche ora in compagnia e inaugurare insieme uno dei momenti più attesi dell'estate di Santo Stefano al Mare, che rinnova anche quest'anno il proprio invito a residenti e visitatori con lo slogan: "Un borgo, tante vacanze".