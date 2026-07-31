Ospedaletti celebra i 100 anni di Miles Davis: all'Auditorium una serata di jazz con Eufonika 4tet e Pig Band

Ospedaletti si prepara a rendere omaggio a una delle più grandi leggende della storia del jazz. Giovedì 6 agosto, alle 21.30, l'Auditorium Comunale ospiterà "...TO MILES...", una serata interamente dedicata a Miles Davis in occasione del centenario della sua nascita. L'iniziativa, ideata e organizzata dall'associazione culturale Ars Longa con il patrocinio del Comune di Ospedaletti, proporrà un doppio concerto a ingresso libero, pensato sia per gli appassionati sia per chi desidera avvicinarsi a uno dei linguaggi musicali più influenti del Novecento.

Il 2026, infatti, segna i 100 anni dalla nascita di Miles Davis, il trombettista che ha rivoluzionato il jazz con album entrati nella storia come Kind of Blue e Bitches Brew. La serata sarà articolata in due momenti distinti, ciascuno dedicato a una diversa anima della sua produzione artistica. L'obiettivo è quello di ricordare un musicista che ha saputo innovare continuamente il proprio linguaggio, lasciando un'eredità ancora oggi viva e capace di ispirare generazioni di artisti.

Ad aprire il concerto saranno gli Eufonika 4tet, formazione composta da quattro musicisti del Ponente ligure: Simone Giacon al sax alto, Lorenzo Herrnhut Girola alla chitarra, Mauro Demoro al contrabbasso e Simone Giuffra alla batteria. Il quartetto proporrà una rilettura dei brani più rappresentativi del repertorio di Davis, da So What a Tune-Up, con un approccio che unisce il rispetto per le versioni originali alla libertà interpretativa e improvvisativa che ha sempre caratterizzato il jazz e lo stesso percorso artistico del celebre trombettista americano.

Nella seconda parte della serata spazio invece alla Pig Band, una big band di 20 elementi nata nel Dianese e già capace di distinguersi per energia e qualità esecutiva. Il repertorio attraverserà i grandi classici di Count Basie e Duke Ellington, senza rinunciare a sonorità più moderne che spaziano tra fusion, funk e bossa nova. Un organico numeroso e una sezione fiati protagonista promettono di trasformare l'Auditorium in un palcoscenico ricco di ritmo, improvvisazione e coinvolgimento.

Con questo appuntamento Ars Longa conferma il proprio impegno nella promozione della cultura musicale sul territorio, valorizzando i talenti locali e creando un collegamento ideale con le grandi figure della scena internazionale. "Ricordare Miles Davis significa mantenere viva la scintilla di un artista che ha cambiato il modo di intendere il jazz e la musica contemporanea", è il messaggio che accompagna l'iniziativa. L'ingresso sarà libero e, considerata la partecipazione prevista, gli organizzatori consigliano al pubblico di arrivare con anticipo per assicurarsi un posto in sala. Nessuna prenotazione è richiesta.