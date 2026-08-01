Arie più celebri della tradizione operistica italiana, auditorium gremito per "Ospedaletti in classica" (Foto)

Una serata magica all'insegna della grande musica e delle emozioni, giovedì 30 luglio, l’Auditorium Comunale di Ospedaletti ha registrato il tutto esaurito per il secondo appuntamento della rassegna "Ospedaletti in Classica", confermandosi un punto di riferimento assoluto per gli appassionati del genere.

L'evento, nato dalla sinergia tra l’associazione Ars Longa e MusicOperArtist, ha letteralmente incantato il pubblico con un repertorio travolgente. Sul palco sono salite le voci straordinarie dei tre tenori Rino Matafù, Manuel Pierattelli e Alessandro Fantoni, insieme al soprano Melissa Briozzo (presidente di MusicOperArtist). Ad accompagnarli magistralmente all'electone, il M° Stéphane Eliot, che ha fatto vibrare le note delle arie più celebri della tradizione operistica italiana. Il risultato? Una platea entusiasta, applausi scroscianti a ogni brano e ben due bis concessi a grande richiesta!

A guidare il pubblico in questo viaggio musicale è stato il tenore M° Andrea Elena. Con una conduzione incisiva e brillante, ha arricchito il programma con aneddoti e pillole di cultura musicale, catturando l'attenzione dall'inizio alla fine. Massima la soddisfazione espressa dal direttivo di Ars Longa, con il presidente M° Simone Giacon e la direttrice artistica Amelia Tosca Cimiotti, che hanno sottolineato l'importanza di valorizzare e divulgare un patrimonio culturale così ricco di pathos, specialmente in una cornice suggestiva come quella dell'Auditorium della città delle rose. "Si ringrazia il comune di Ospedaletti per il supporto, tutti gli straordinari artisti, Nada Mas Service di Marco Moraglia e il suo staff per la gestione impeccabile di audio e luci, e ovviamente al caloroso pubblico presente" - dicono gli organizzatori - "Arrivederci al prossimo anno!".