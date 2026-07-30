Sanremo, nasce "Sanremo Next Gen": oltre 1.000 adesioni in una settimana per il nuovo movimento giovanile

Prende ufficialmente forma "Sanremo Next Gen", un nuovo movimento nato per coinvolgere le nuove generazioni nella vita sociale, economica e amministrativa della città. A poco più di una settimana dal lancio, l'iniziativa ha già fatto registrare oltre 1.000 iscritti.

Il progetto nasce per valorizzare le idee dei ragazzi creando un canale diretto di confronto con l'Amministrazione comunale. Tra i primi impegni istituzionali in agenda figura un incontro con l'assessore al Turismo Alessandro Sindoni, durante il quale verranno presentate le prime proposte elaborate dalla community.

Oltre all'impegno civico, "Sanremo Next Gen" garantisce ai propri aderenti vantaggi concreti attraverso un circuito di convenzioni con attività commerciali locali, tra cui bar, ristoranti, negozi, stabilimenti balneari e locali notturni. L'iscrizione è del tutto gratuita e avviene online attraverso i canali ufficiali del movimento; a ciascun iscritto viene rilasciato un pass personale per accedere alle agevolazioni e agli eventi in programma.

«Sanremo Next Gen nasce per essere una realtà fortemente propositiva — spiegano i promotori —. Il traguardo dei mille iscritti raggiunto in pochi giorni dimostra che la voglia di partecipare esiste ed è concreta. L'attenzione dimostrata fin da subito dal Comune è un punto di partenza fondamentale per costruire un percorso condiviso».

L'organizzazione rinnova l'invito ai giovani del territorio e alle attività economiche locali ad aderire alla rete per rafforzare la sinergia tra le nuove generazioni, le istituzioni e il tessuto cittadino.