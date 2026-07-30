Poste Italiane, in provincia di Imperia pensioni di agosto in pagamento da sabato 1° agosto

Poste Italiane comunica che in tutti gli 89 uffici postali della provincia di Imperia le pensioni relative al mese di agosto saranno in pagamento a partire da sabato 1° agosto.

Dalla stessa data, i ratei saranno erogati anche a favore dei titolari di Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta o Postepay Evolution che hanno scelto l'accredito automatico. I possessori di carta di debito associata a conti o libretti e i titolari di Postepay Evolution potranno prelevare il contante direttamente presso i 62 ATM Postamat della provincia, evitandosi la coda allo sportello.

Per chi sceglie di ritirare la pensione di persona allo sportello è richiesto un documento di identità in corso di validità (o apposita delega a terzi). Per i titolari di carta di debito associata a conti o libretti è inoltre attiva gratuitamente una copertura assicurativa che risarcisce fino a 700 euro all'anno in caso di furto di contante subìto nelle due ore successive al prelievo.

Al fine di evitare tempi di attesa superiori alla media, Poste Italiane consiglia di scaglionare gli accessi, preferendo il ritiro nella tarda mattinata, nelle ore pomeridiane o nei giorni successivi all'inizio del mese. Per chiarimenti sono a disposizione il sito ufficiale www.poste.it e il servizio clienti al numero 06 45263322.