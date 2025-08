Sanremo: nel pomeriggio il consiglio comunale. In agenda bilancio e lavori urgenti

Il Consiglio comunale di Sanremo torna a riunirsi dopo due settimane (a seguito del monotematico sui lavori pubblici) alle ore 17:30. L’assise sarà preceduta, come di consueto, dal question time fissato per le ore 16:45.

Fine luglio è tempo di bilanci per i Comuni, e in fatti anche Sanremo discuterà durante l'assemblea la verifica degli equilibri di bilancio, con adozione di misure di salvaguardia per il triennio 2025-2027, e l’approvazione di variazioni di assestamento con applicazione dell’avanzo di amministrazione, in parte destinato agli investimenti. Una pratica a cui si lega un importante intervento deciso dall'amministrazione, che porterà l'aliquota del Casinò destinata al Comune dal 20 al 25%, con un aumento dei ricavi pari a 5 milioni di euro. Un intervento reso necessario anche alla luce dei prossimi interventi che sono nei programmi del consiglio comunale, a cominciare dalle opere pubbliche previste per la città: una parte significativa dei fondi, circa 4 milioni di euro, sarà destinata a lavori di manutenzione ordinaria, in particolare su strade, marciapiedi e impianti di illuminazione.

Saranno inoltre portati in aula tre riconoscimenti di debiti fuori bilancio per complessivi oltre 440 mila euro, relativi a: Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di un muro di sostegno in Strada San Pietro (75.000 euro); Sentenze esecutive del secondo trimestre 2025 (254.468,95 euro); Interventi urgenti in via Val d’Olivi per la salvaguardia della pubblica incolumità (115.000 euro). In particolare il secondo argomento, che porta nuovamente in discussione i rimborsi che il Comune ha dovuto mettere sul tavolo, nell'ambito del caso relativo ai 'furbetti del cartellino'.

"Solo" due grandi pratiche quindi quelle che il consiglio comunale si appresta a iniziare nelle sale di Palazzo Bellevue, seppur di grande importanza come quella sugli equilibri di bilancio: questo anche perché l'assemblea convocata il 17 luglio ha trattato anche diverse tematiche oltre alle richieste giunte dall'opposizione di chiarimenti sui lavori pubblici. Ciò detto la discussione sui bilanci è sempre un tema sentito, che darà sicuramente vita a un dibattito, che probabilmente sarà già anticipato dal question time che anticiperà l'assise.