Sanremo, Il Pd risponde a Scajola sulla valorizzazione della città

Il Partito democratico di Sanremo commenta le recenti dichiarazioni del presidente della provincia di Imperia Claudio Scajola inerenti alla città di Sanremo:

"In chiusura dell’intervista rilasciata a fine anno, il neoeletto Presidente della Provincia e Sindaco di Imperia - Claudio Scaiola - non ha saputo trattenersi dal dare alcune indicazioni su come dovrebbe essere e cosa dovrebbe fare la Città di Sanremo per valorizzare al meglio le sue potenzialità.

E’ forse vero che i sanremesi, tratti in inganno dalla consuetudine quotidiana con i principali edifici e con luoghi affascinanti della Città, rischiano di non cogliere le opportunità. Il Presidente della Provincia non lo dice esplicitamente, ma anche gli amministratori di Sanremo rischiano a suo parere di cadere nella medesima svista, ed ecco che il nostro non manca l’occasione per arrivare in soccorso degli sbadati.

E’ pur vero che a oggi l’On. Scaiola non è ancora Sindaco di Sanremo, ma potrebbe anche diventarlo e in ogni caso un buon consiglio non si nega a nessuno e sempre trova degli estimatori.

Ecco quindi la prima indicazione: realizzare un Palafestival o meglio Palacanzone in piazza Colombo, in pieno centro della Città, dimenticando che quell’area è già congestionata dal traffico, nonché circondata da una zona pedonale.

Ma se il contorno urbano fosse un po' caotico e un po' stressante, secondo Scajola si può sempre andare a fare una “sgroppata” nel nuovo Velodromo. Per ora non c’è, ma presto ci sarà, secondo il Presidente della Provincia, testimone imperituro della gloria ciclistica cittadina che noi pensavamo finisse in fondo alla discesa del “Poggio”.

Ma non basta. Come si diceva una volta, “ se vuoi affrontare e capire Sanremo“ non puoi non misurarti con il centro nevralgici del Casinò e non dare qualche consiglio utile a ottimizzare le entrate. Per la verità anche in questo caso la ricetta del Presidente Scajola non risulta né nuova né efficace: sono gli incassi delle roulettes ad assicurare le entrate della casa da gioco e da qui bisogna partire, senza dimenticare certamente i giochi tradizionali che assicurano occupazione e risorse.

Sfortunatamente per i sanremesi e per gli altri abitanti della provincia le proposte del Sindaco Scajola finiscono proprio mentre i nostri cittadini avevamo cominciato a prenderci gusto. Sì, perché in provincia ci sarebbe molto da fare per assicurare il buon funzionamento di acquedotto, società di trasporti, gestione dei rifiuti, viabilità, patrimonio edilizio scolastico, completamento e realizzazione dell’Aurelia bis, valorizzazione della portualità, cura e risorse per le aree interne. Ci fermiamo qui per spirito di realismo".