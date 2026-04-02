Pari opportunità a scuola, premiati due istituti della provincia di Imperia nella seconda edizione del bando regionale

Grande partecipazione per la seconda edizione dell’avviso pubblico “Pari opportunità a scuola”, promosso da Regione Liguria e Aliseo, che finanzia progetti didattici innovativi dedicati alla cultura dell’uguaglianza di genere. Sono 17 gli istituti liguri ammessi, per un totale di 225mila euro di contributi, in aumento rispetto alla prima edizione del 2025. Particolarmente significativo il risultato per la provincia di Imperia, dove sono stati ammessi due istituti scolastici:

l’Istituto comprensivo Pastonchi di Riva Ligure

l’Istituto comprensivo statale di Diano Marina

Un riconoscimento importante per il territorio imperiese, che si inserisce in un quadro regionale caratterizzato da una forte partecipazione, soprattutto nell’area genovese. “Rispetto alla prima, storica edizione del bando nel 2025, quest’anno il numero di scuole è aumentato da 11 a 17 grazie a un incremento del contributo di quasi 50mila euro” – ha spiegato il vicepresidente regionale con delega alla Scuola e alle Pari Opportunità, sottolineando come “il rispetto di genere nasca anche tra i banchi di scuola”. I progetti finanziati mirano a fornire a studentesse e studenti strumenti concreti per sviluppare consapevolezza sui temi delle pari opportunità, con particolare attenzione a:

superamento degli stereotipi di genere

educazione affettiva e al consenso

prevenzione della violenza, anche digitale

uso responsabile dei social

valorizzazione del contributo femminile nelle discipline STEAM

Le scuole coinvolte, comprese quelle dell’Imperiese, potranno inoltre attivare collaborazioni con associazioni e realtà del territorio, rafforzando l’impatto educativo dei progetti. Alla chiusura del bando, il 3 marzo, tutti i progetti presentati sono stati ritenuti idonei. Le attività partiranno nei prossimi mesi e dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2026.