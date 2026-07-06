Bordighera, corso Italia cambia volto: calendario di eventi per tutta l'estate

Per i mesi di luglio e agosto, corso Italia a Bordighera non sarà semplicemente chiusa al traffico, come avvenuto in passato, ma diventerà un vero e proprio spazio urbano dedicato alla vita della città, ai commercianti, ai residenti e ai turisti. Il progetto, voluto dall'amministrazione guidata dal sindaco di Bordighera Marzia Baldassarre, nasce, infatti, con l'obiettivo di trasformare la pedonalizzazione del “salotto” cittadino in un'opportunità di valorizzazione del centro cittadino, accompagnandola con una programmazione di iniziative diffuse e un coinvolgimento diretto delle attività economiche.

"Non basta chiudere una strada, bisogna riempirla di contenuti. Questa l’idea alla base del progetto. Per questo corso Italia diventerà un contenitore di eventi, con appuntamenti distribuiti durante tutta la settimana e pensati per animare il centro in diversi momenti della giornata, favorendo il passeggio, lo shopping e la permanenza delle persone" - fa sapere il sindaco Marzia Baldassarre - "Tra le iniziative previste trovano spazio: serate dedicate allo 'Shopping sotto le Stelle', musica diffusa, appuntamenti per famiglie e bambini, mercatini selezionati, laboratori, installazioni floreali, attività culturali e momenti di promozione delle attività commerciali. Ogni giornata avrà una propria identità, creando un calendario riconoscibile e costante per tutta l'estate".

"Vogliamo cambiare il modo di vivere corso Italia durante l’estate" - sottolinea l'assessore al Commercio Alessandro Albanese - "Negli anni scorsi la pedonalizzazione era percepita semplicemente come una chiusura al traffico. Oggi vogliamo che diventi un valore aggiunto per tutta la città, con un programma capace di sostenere il commercio, aumentare la presenza di persone nel centro e offrire ogni sera un motivo in più per passeggiare, fermarsi e fare acquisti. Il coinvolgimento dei commercianti sarà fondamentale perché questo progetto possa crescere e diventare un appuntamento stabile delle estati bordigotte".

Grande attenzione sarà riservata anche ai commercianti, veri protagonisti del progetto. L'obiettivo è fare della pedonalizzazione uno strumento di sostegno alle attività economiche attraverso iniziative condivise, promozioni coordinate, animazione delle vetrine e un calendario costruito per aumentare la frequentazione del centro. Il progetto prevede infatti un vero e proprio patto con i commercianti, affinché corso Italia diventi un luogo vivo e attrattivo, capace di generare nuove occasioni di incontro e di acquisto.

Per la consigliera Elisa Vagnetti, il progetto rappresenta anche un'importante occasione per migliorare la qualità dello spazio pubblico: "Corso Italia diventerà un luogo pensato per le persone: più accogliente, più vivibile e più curato. Famiglie, residenti e turisti potranno trovare uno spazio dove passeggiare in sicurezza, partecipare ad attività dedicate e vivere il centro cittadino in maniera diversa. L’obiettivo è fare di Corso Italia un punto di riferimento capace di offrire, in ogni momento della giornata, una risposta alle esigenze di cittadini e visitatori, valorizzando l’identità di Bordighera, il suo patrimonio commerciale e il suo tessuto urbano. L’idea è permettere a tutti di vivere appieno la nostra città, rendendola sempre più viva, attrattiva e a misura di persona".

Sulla stessa linea il presidente del consiglio comunale Fulvio Debenedetti, che evidenzia il valore strategico dell'iniziativa: "Questo progetto non è un singolo evento, ma un nuovo modo di interpretare la pedonalizzazione. Corso Italia diventerà il punto di raccordo dell'intero calendario estivo cittadino, un luogo dove gli eventi si incontrano con il commercio, il turismo e la socialità. È una sperimentazione che vogliamo costruire insieme agli operatori economici e ai cittadini, monitorandone i risultati per renderla sempre più efficace negli anni futuri".

In questo modo cambia anche il messaggio della pedonalizzazione: non una strada chiusa ma uno spazio aperto alla città, dove commercio, eventi, cultura e socialità si integrano in un'unica esperienza urbana. È questa la principale novità rispetto agli anni passati: la centralissima corso Italia non sarà più soltanto interdetta al traffico ma diventerà per due mesi il cuore pulsante dell'estate bordigotta, con una programmazione continua capace di valorizzare il centro e le sue attività, restituendo alla città un luogo vivo, riconoscibile e attrattivo.