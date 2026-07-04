Forza Italia Liguria apre la nuova fase: partecipazione, squadra e territorio al centro del primo Congresso Regionale (foto)

Il primo Congresso Regionale di Forza Italia Liguria, svoltosi oggi a Genova, ha segnato un passaggio politico significativo per il movimento azzurro nella regione. Una giornata di ampia partecipazione, confronto e condivisione, che ha visto riuniti dirigenti, amministratori ed esponenti provenienti da tutto il territorio ligure per definire la nuova struttura organizzativa e rilanciare l’azione del partito.

Presieduto dal Vice Segretario Nazionale Alberto Cirio, il congresso ha registrato la presenza degli europarlamentari Letizia Moratti e Massimiliano Salini, dell’intero gruppo consiliare regionale e di numerosi rappresentanti istituzionali. Tra gli interventi più attesi, quello di Claudio Scajola, che ha ripercorso la storia del movimento richiamandone i valori fondanti e indicando la necessità di un partito più aperto, radicato e capace di tornare forza politica maggioritaria, nel solco dell’eredità di Silvio Berlusconi.

Il congresso ha eletto Carlo Bagnasco nuovo Coordinatore Regionale di Forza Italia Liguria, affiancato dal vicario Angelo Vaccarezza. Una scelta accolta con soddisfazione dai rappresentanti della provincia di Imperia, che hanno partecipato numerosi all’appuntamento, confermando il forte radicamento territoriale del movimento.

Particolarmente significativa la composizione della nuova squadra regionale, dove la provincia di Imperia risulta ampiamente rappresentata: oltre al Segretario Provinciale Simone Vassallo, entrano nel coordinamento Davide Longordo (Forza Italia Giovani Liguria), Milena Raco (Azzurro Donna), Marzia Baldassarre (Sindaco di Bordighera), Patrizia Badino (Consigliera comunale di Sanremo), Chiara Cerri (Consigliera regionale), Marco Scajola (Assessore regionale) e Cristiano Za Garibaldi (Sindaco di Diano Marina). Una squadra che testimonia la qualità e la solidità della classe dirigente imperiese.

Dal congresso emerge un messaggio chiaro: la nuova fase dovrà essere caratterizzata da unità, dialogo e partecipazione, con l’obiettivo di rafforzare la presenza del partito sui territori e costruire una Forza Italia sempre più vicina ai cittadini.

Il Segretario Provinciale Simone Vassallo ha ribadito la propria disponibilità all’ascolto e al confronto con amministratori, iscritti e simpatizzanti, sottolineando che le porte del movimento resteranno aperte a chi condivide i valori liberali, moderati ed europeisti che ne definiscono l’identità.

Un congresso che segna l’avvio di un percorso politico ambizioso, fondato sul lavoro di squadra e sulla volontà di rendere Forza Italia protagonista del futuro della Liguria e del Paese.