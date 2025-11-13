Casinò di Sanremo confermato tra i concessionari del nuovo sistema del gioco online; Di Meco "Una partita importante portata a casa"

Il 13 novembre 2025 segna l’inizio di una nuova era per il gioco d’azzardo online in Italia, un'era di cui farà parte anche il Casinò di Sanremo: entra infatti il vigore il decreto legislativo n. 41/2024, che andrà a cambiare fortemente il mercato.

Con le nuove normative infatti il numero di operatori autorizzati è sceso da circa 80 a 46, con una manovra che mira a ricoscere le concessioni per il Gad (gioco a distanza) a pochi enti ritenuti i più qualificati e meritevoli sul territorio nazionale, ai quali saranno affidate le 52 concessioni che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) metterà a disposizione. E la casa da gioco cittadina sarà proprio una delle 46 realtà a cui verrà riconosciuta una concessione, simbolo del percosro positivo che sta percorrendo.

Una delle modifiche più dirompenti è l’abolizione del modello “skin” o white-label, che permetteva a un unico operatore di affiliare più siti web secondari. Con le nuove regole infatti ciascuna licenza potrà essere associata a un solo e unico sito web ufficiale, con l'obiettivo di aumentare la trasparenza e l’identificazione, rendendo la filiera del gioco online più controllabile, così da affrontare anche il tema della ludopatia con maggiore efficacia.

Proprio in tal senso, tra gli articoli del decreto, ne è presente uno che impone ai concessionari di investire "una somma pari allo 0,2 per cento dei suoi ricavi netti, comunque non superiore a euro 1.000.000 per anno, in campagne informative per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave". Altri interventi previsti secondo l'articolo 15 del d.leg. saranno l'introduzione di sistemi per permettere ai giocatori di autolimitarsi nel gioco in termini di tempo e spesa, l'introduzione di messaggi automatici per far presente la durata del tempo di gioco, la presenza di strumenti di autoesclusione dal gioco e altro ancora.

Una serie di novità importanti, che anche il Casinò di Sanremo si troverà ad affrontare come uno dei 46 operatori più meritevoli: "C'è stata una rivoluzione del mercato - spiega il presidente di CAsinò spa Giuseppe Di Meco - con la messa a bando di molte meno concessioni rispetto a quelle che c'erano in precedenza. Il Casinò di Sanremo è tra questi 52 concessionari, con una partita importante portata a casa. L'Agenzia del monopolio del demanio chiederà degli investimenti importanti, sia a livello tecnico che promozionale, in uno scenario forse più impegnativo e sfidante, ma c'è comunque la soddisfazione di essere tra i 46 operatori nel territorio nazionale, mantenendo un ruolo che portiamo avanti dal 2007, e ci confermiamo anche tra i concessionari più storici. Doveroso poi ringraziare Marco Calvi, responsabile dell'area tecnologica del gioco online".