"Eventi come 'Vini d’Amare' valorizzano il patrimonio vitivinicolo ligure e promuovono un modello di sviluppo che unisce agricoltura, turismo e cultura. Per questo Regione Liguria ha sostenuto con convinzione questa manifestazione, riconoscendone il valore come efficace strumento di promozione delle nostre eccellenze e del territorio. Un contributo importante alla qualità dell’iniziativa è dato anche dalla presenza e dalla professionalità dei sommelier di Fisar e Ais, che accompagnano il pubblico alla scoperta dei vini e delle produzioni del territorio. Iniziative di qualità come questa sostengono le imprese locali e raccontano ai visitatori una Liguria autentica, ricca di tradizioni, produzioni d’eccellenza e borghi capaci di fare rete".
Queste le parole dell’assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Piana intervenuto oggi a San Lorenzo al Mare per la sedicesima edizione di “Vini d’Amare”. Un appuntamento dedicato alla valorizzazione delle eccellenze vitivinicole del territorio. La manifestazione, sostenuta anche da Regione Liguria, ha proposto un percorso di degustazione itinerante tra i caruggi del borgo marinaro, accompagnato da gastronomia locale, teatro e musica.
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Politica | 04 luglio 2026, 20:48
Piana celebra “Vini d’Amare”: la Liguria brinda alle sue eccellenze tra caruggi, degustazioni e cultura
L’assessore regionale: “Eventi così valorizzano il patrimonio vitivinicolo e raccontano una Liguria autentica, capace di unire agricoltura, turismo e tradizioni”
"Eventi come 'Vini d’Amare' valorizzano il patrimonio vitivinicolo ligure e promuovono un modello di sviluppo che unisce agricoltura, turismo e cultura. Per questo Regione Liguria ha sostenuto con convinzione questa manifestazione, riconoscendone il valore come efficace strumento di promozione delle nostre eccellenze e del territorio. Un contributo importante alla qualità dell’iniziativa è dato anche dalla presenza e dalla professionalità dei sommelier di Fisar e Ais, che accompagnano il pubblico alla scoperta dei vini e delle produzioni del territorio. Iniziative di qualità come questa sostengono le imprese locali e raccontano ai visitatori una Liguria autentica, ricca di tradizioni, produzioni d’eccellenza e borghi capaci di fare rete".