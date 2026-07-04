Piana celebra “Vini d’Amare”: la Liguria brinda alle sue eccellenze tra caruggi, degustazioni e cultura

"Eventi come ​'Vini d’Amare​' valorizzano il patrimonio vitivinicolo ligure e promuovono un modello di sviluppo che unisce agricoltura, turismo e cultura. Per questo Regione Liguria ha sostenuto con convinzione questa manifestazione, riconoscendone il valore come efficace strumento di promozione delle nostre eccellenze e del territorio. Un contributo importante alla qualità dell’iniziativa è dato anche dalla presenza e dalla professionalità dei sommelier di F​i​sar e A​is, che accompagnano il pubblico alla scoperta dei vini e delle produzioni del territorio. Iniziative di qualità come questa sostengono le imprese locali e raccontano ai visitatori una Liguria autentica, ricca di tradizioni, produzioni d’eccellenza e borghi capaci di fare rete​".

Queste le parole dell’assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Piana​ intervenuto oggi a San Lorenzo al Mare​ per la sedicesima edizione di “Vini d’Amare”. Un appuntamento dedicato alla valorizzazione delle eccellenze vitivinicole del territorio. La manifestazione​, sostenuta anche da Regione Liguria, ha proposto un percorso di degustazione itinerante tra i caruggi del borgo marinaro, accompagnato da gastronomia locale, teatro e musica.