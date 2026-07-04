Ventimiglia, Scullino: "Fognatura danneggiata alla spiaggia del Darsenun a Grimaldi, serve intervento urgente" (Video)

"Fognatura danneggiata da anni alla spiaggia del Darsenun a Grimaldi. Serve un intervento urgente". Lo segnala il consigliere comunale di minoranza a Ventimiglia Gaetano Scullino.
"Ormai è sceso tutto sulla spiaggia" - sottolinea Scullino - "Bisogna intervenire, soprattutto, ora che c'è pieno di bagnanti perché può anche risultare pericoloso per la salute pubblica".
"Avevo segnalato la rottura della fognatura durante un mio mandato ma Rivieracqua non è mai intervenuta" - ricorda l'ex sindaco e attuale consigliere comunale di minoranza - "La fognatura si è danneggiata in seguito allo smottamento di un terreno privato, che ha distrutto parte della mulattiera, oggi chiusa, che da Grimaldi si arrivava al mare. Mi avevano detto che era un intervento difficile e costoso e nonostante abbia sempre insistito alla fine, dopo almeno quattro anni, oggi, è successo questo".