Al via la tre giorni ligure del generale Roberto Vannacci tra cultura, sport e incontri con cittadini e sostenitori

Prenderà il via mercoledì 9 luglio la tre giorni ligure del generale Roberto Vannacci, un intenso programma di appuntamenti che unirà cultura, sport e momenti di confronto con cittadini, simpatizzanti e iscritti di Futuro Nazionale.
L'iniziativa è stata organizzata e coordinata dal delegato all'Assemblea Nazionale di Futuro Nazionale, Marco Lupi, già presidente del Consiglio Comunale di Sanremo, e da Daniele Ventimiglia, consigliere comunale di Sanremo e coordinatore regionale di Futuro Nazionale nella fase costituente.
I due organizzatori accompagneranno il generale Vannacci per l'intera durata della permanenza in Liguria, dal suo arrivo all'aeroporto di Nizza fino al rientro presso la propria abitazione di Viareggio, curando ogni aspetto organizzativo e logistico della manifestazione. Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 9 luglio, alle 21.15, in Piazza Matteotti a Riva Ligure, dove il Generale presenterà il suo libro "Il coraggio vince". A moderare l'incontro, organizzato dall'assessore alle manifestazioni Francesco Benza di Futuro Nazionale, sarà il giornalista Andrea Moggio.
La giornata di venerdì 10 luglio inizierà invece alle 10 presso l'hub di noleggio biciclette situato dietro la vecchia stazione ferroviaria di Sanremo. Da lì prenderà il via una pedalata lungo la pista ciclabile del Ponente ligure, che attraverserà parte della provincia di Imperia per poi fare ritorno ai Bagni La Fontana di Sanremo. Terminata la biciclettata, il Generale Vannacci, insieme ad alcuni sostenitori, affronterà una prova di nuoto lungo la costa sanremese. Al termine dell'iniziativa sportiva si terrà una breve conferenza stampa, seguita da un pranzo riservato a simpatizzanti e sostenitori di Futuro Nazionale. Nel tardo pomeriggio, intorno alle 18.30, il Generale sarà accolto presso il Koko Beach di Imperia, dove è previsto un incontro aperto al pubblico, seguito da una cena con iscritti e sostenitori.
La manifestazione si concluderà sabato 11 luglio con il trasferimento del Generale a Genova, dove alle 18 terrà un comizio davanti al Teatro Gioventù in piazza Cesarea. Al termine dell'evento, il Generale sarà riaccompagnato alla sua abitazione di Viareggio, concludendo così tre giornate interamente dedicate al territorio ligure e all'incontro con cittadini, simpatizzanti e sostenitori di Futuro Nazionale.