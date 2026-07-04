Al via la tre giorni ligure del generale Roberto Vannacci tra cultura, sport e incontri con cittadini e sostenitori

Prenderà il via mercoledì 9 luglio la tre giorni ligure del generale Roberto Vannacci, un intenso programma di appuntamenti che unirà cultura, sport e momenti di confronto con cittadini, simpatizzanti e iscritti di Futuro Nazionale.

L'iniziativa è stata organizzata e coordinata dal delegato all'Assemblea Nazionale di Futuro Nazionale, Marco Lupi, già presidente del Consiglio Comunale di Sanremo, e da Daniele Ventimiglia, consigliere comunale di Sanremo e coordinatore regionale di Futuro Nazionale nella fase costituente.

I due organizzatori accompagneranno il generale Vannacci per l'intera durata della permanenza in Liguria, dal suo arrivo all'aeroporto di Nizza fino al rientro presso la propria abitazione di Viareggio, curando ogni aspetto organizzativo e logistico della manifestazione. Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 9 luglio, alle 21.15, in Piazza Matteotti a Riva Ligure, dove il Generale presenterà il suo libro "Il coraggio vince". A moderare l'incontro, organizzato dall'assessore alle manifestazioni Francesco Benza di Futuro Nazionale, sarà il giornalista Andrea Moggio.