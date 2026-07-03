Lombardi al Congresso nazionale Uil di Padova: la Liguria si promuove con uno stand e punta sul turismo dei borghi

La Liguria si mette in vetrina al XIX Congresso nazionale della Uil, in corso a Padova, con uno spazio espositivo dedicato all'interno dell'area expo del Padiglione 7. Tra i protagonisti della giornata anche l'assessore regionale al Turismo Luca Lombardi, presente questa mattina all'evento che richiama oltre 5 mila partecipanti provenienti da tutta Italia.

Lo stand, realizzato in collaborazione con Uil Liguria, rappresenta l'intero territorio regionale, dal Ponente al Levante, con l'obiettivo di promuovere le eccellenze paesaggistiche, culturali e turistiche della regione davanti a una platea nazionale.

Nel corso della mattinata Lombardi ha incontrato il segretario generale della Uil Pier Paolo Bombardieri, il segretario nazionale organizzativo Emanuele Ronzoni, il segretario generale di Uil Liguria Riccardo Serri, insieme alla segreteria confederale regionale composta da Roberta Cavicchioli, Giuseppe Gulli, Giovanni Bizzarro e dalla tesoriera Daniela Segale.

Al centro del confronto, i temi dello sviluppo turistico, della valorizzazione dei borghi liguri e delle prospettive di collaborazione tra Regione e organizzazione sindacale. «Abbiamo parlato di sviluppo turistico, di borghi e di futuri progetti ai quali lavoreremo insieme in maniera sempre più proficua», ha dichiarato l'assessore Luca Lombardi.

L'iniziativa rappresenta un'importante occasione di promozione per la Liguria, che attraverso la presenza al congresso punta a far conoscere le proprie peculiarità e ad attrarre nuovi flussi turistici, valorizzando un'offerta che spazia dalla costa all'entroterra.