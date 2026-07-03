Segreteria comunale unica tra Camporosso, Riva Ligure e Pontedassio: via libera alla convenzione triennale

Il Consiglio comunale di Pontedassio ha approvato all’unanimità la nuova convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria comunale insieme ai Comuni di Camporosso e Riva Ligure. La delibera, votata nella seduta del 24 giugno, dà il via a un accordo della durata di tre anni, finalizzato a garantire la continuità del servizio e a contenere la spesa pubblica.

L’intesa prevede che i tre enti si avvalgano dell’opera di un unico segretario comunale, condividendo costi e organizzazione del servizio. Nella convenzione viene evidenziato come la gestione associata consenta di ottenere un significativo risparmio economico, oltre a garantire un coordinamento più efficiente tra le amministrazioni coinvolte. Camporosso sarà il Comune capofila della convenzione e ospiterà la sede del servizio di segreteria associato. Sarà inoltre l’ente incaricato di anticipare i costi relativi al servizio, recuperando successivamente le quote spettanti agli altri due Comuni con cadenza semestrale.

La ripartizione delle spese è stata definita sulla base dell’utilizzo del servizio: 36% a carico di Camporosso, 42% a carico di Riva Ligure e 22% a carico di Pontedassio. Analogamente sarà distribuito il tempo di lavoro del segretario comunale, che presterà servizio per 13 ore settimanali su 36 a Camporosso, 15 ore a Riva Ligure e 8 ore a Pontedassio. Nel testo approvato si sottolinea che l’obiettivo dell’accordo è quello di “svolgere il servizio di segreteria in modo coordinato ed in forma associata avvalendosi dell’opera di un unico segretario comunale”, garantendo al tempo stesso il regolare funzionamento degli uffici e una gestione più sostenibile delle risorse.

Il segretario sarà Francesca Viglione, titolare di una nuova convenzione di segreteria generale di 2a classe per i Comuni di Camporosso, Riva Ligure e Pontedassio. Camporosso farà da capofila per via del maggior numero di abitanti residenti.