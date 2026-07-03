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Politica | 03 luglio 2026, 07:11

Segreteria comunale unica tra Camporosso, Riva Ligure e Pontedassio: via libera alla convenzione triennale

Approvato all’unanimità dal Consiglio comunale di Pontedassio l’accordo associato che punta a garantire il servizio e ridurre i costi attraverso un unico segretario comunale condiviso dai tre enti

Il Consiglio comunale di Pontedassio ha approvato all’unanimità la nuova convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria comunale insieme ai Comuni di Camporosso e Riva Ligure. La delibera, votata nella seduta del 24 giugno, dà il via a un accordo della durata di tre anni, finalizzato a garantire la continuità del servizio e a contenere la spesa pubblica.

L’intesa prevede che i tre enti si avvalgano dell’opera di un unico segretario comunale, condividendo costi e organizzazione del servizio. Nella convenzione viene evidenziato come la gestione associata consenta di ottenere un significativo risparmio economico, oltre a garantire un coordinamento più efficiente tra le amministrazioni coinvolte. Camporosso sarà il Comune capofila della convenzione e ospiterà la sede del servizio di segreteria associato. Sarà inoltre l’ente incaricato di anticipare i costi relativi al servizio, recuperando successivamente le quote spettanti agli altri due Comuni con cadenza semestrale.

La ripartizione delle spese è stata definita sulla base dell’utilizzo del servizio: 36% a carico di Camporosso, 42% a carico di Riva Ligure e 22% a carico di Pontedassio. Analogamente sarà distribuito il tempo di lavoro del segretario comunale, che presterà servizio per 13 ore settimanali su 36 a Camporosso, 15 ore a Riva Ligure e 8 ore a Pontedassio. Nel testo approvato si sottolinea che l’obiettivo dell’accordo è quello di “svolgere il servizio di segreteria in modo coordinato ed in forma associata avvalendosi dell’opera di un unico segretario comunale”, garantendo al tempo stesso il regolare funzionamento degli uffici e una gestione più sostenibile delle risorse.

Il segretario sarà Francesca Viglione, titolare di una nuova convenzione di segreteria generale di 2a classe per i Comuni di Camporosso, Riva Ligure e Pontedassio. Camporosso farà da capofila per via del maggior numero di abitanti residenti.

Francesca Viglione

Francesca Viglione

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