Sanremo punta sulla cultura per tutto l’anno: candidatura a un bando da 180mila euro per turismo e giovani

L'amministrazione comunale di Sanremo ha dato il via libera alla partecipazione al “Bando per la valorizzazione culturale dei territori e per il turismo sostenibile” promosso dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, mettendo sul tavolo un progetto che punta a rafforzare il ruolo della città come “Città Internazionale della Musica”. L’iniziativa, denominata “Sanremo 365 - Nuove Frequenze. La città della Musica tra patrimonio culturale, giovani e turismo sostenibile”, sarà presentata entro la scadenza del 15 luglio e mira a ottenere un contributo che potrà arrivare fino a 180mila euro, pari al 75% del costo complessivo del progetto.

L’amministrazione comunale sarà il soggetto capofila di un partenariato composto da quattro realtà del territorio: la Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, la Fondazione Club Tenco, l’Associazione Note Libere e il Consorzio Tourist Comm Service. L’obiettivo è costruire un programma di valorizzazione culturale e turistica che coinvolga l’intera città, comprese le aree periferiche, attraverso itinerari culturali sostenibili ed esperienziali, iniziative dedicate ai giovani, collaborazioni con gli operatori locali e strumenti digitali per la promozione e il monitoraggio dell’offerta turistica.

Particolare attenzione sarà riservata alla destagionalizzazione dei flussi turistici, alla mobilità sostenibile e alla valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale del territorio, in linea con i principi della transizione ecologica e digitale richiesti dal bando. Per sostenere la candidatura, il Comune ha previsto un cofinanziamento di 20mila euro, attualmente inserito negli stanziamenti di bilancio destinati alle attività culturali. In caso di approvazione del progetto da parte della Fondazione Compagnia di San Paolo, verrà inoltre convocato il Tavolo del Turismo per valutare l’eventuale utilizzo di una quota delle risorse provenienti dall’imposta di soggiorno a supporto dell’iniziativa.

Nella delibera la Giunta sottolinea come il progetto rappresenti una azione strategica per lo sviluppo culturale e turistico di Sanremo, con l’obiettivo di consolidarne l’identità musicale, favorire la partecipazione dei cittadini – soprattutto dei più giovani – e generare nuove opportunità di crescita economica e occupazionale. Se finanziato, “Sanremo 365 - Nuove Frequenze” potrebbe diventare uno dei principali strumenti di promozione della città nei prossimi anni, con una programmazione culturale distribuita lungo tutto l’arco dell’anno e non limitata ai grandi eventi tradizionali.