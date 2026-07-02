Raccolta differenziata, Stefani e Oddo: "Pigna è ultima in provincia, il Sindaco spieghi perché"

"Ci sono dati che non possono essere nascosti dietro le parole. Quello della raccolta differenziata è uno di questi. Pigna è ultima in provincia. Ora il Sindaco spieghi perché" - dicono i consiglieri comunali di minoranza a Pigna Patrizia Stefani e Maurizio Oddo parlando della raccolta differenziata.

"Con una percentuale del 37,35% nel 2025, Pigna si colloca all’ultimo posto tra tutti i Comuni della provincia di Imperia. Non è un semplice numero: è la fotografia di un’Amministrazione che ha completamente fallito nella gestione del servizio rifiuti" - mettono in risalto i consiglieri di minoranza - "Per anni i cittadini hanno sentito parlare di nuovi sistemi di raccolta, di ecoisole e di un servizio che avrebbe dovuto migliorare la qualità della raccolta differenziata. Oggi, invece, ci ritroviamo fanalino di coda della provincia. È evidente che qualcosa non ha funzionato.

La domanda è semplice: chi si assume la responsabilità di questo risultato?".





"Essere ultimi significa non aver saputo organizzare un servizio efficiente, non aver coinvolto i cittadini, non aver raggiunto gli obiettivi che ogni amministrazione dovrebbe perseguire. Significa anche esporre il Comune a maggiori costi e perdere opportunità economiche e ambientali" - evidenziano - "Per queste ragioni abbiamo presentato un’interrogazione consiliare affinché il Sindaco venga in Consiglio comunale a spiegare ai cittadini le ragioni di questo fallimento, a chiarire perché il sistema delle ecoisole non ha prodotto i risultati annunciati e, soprattutto, a dire quali interventi concreti intenda adottare per evitare che Pigna continui a occupare l’ultimo posto in provincia".





"L’opposizione ha il dovere di controllare e di chiedere conto dell’operato dell’Amministrazione. Su un tema così importante non bastano più promesse o annunci: servono responsabilità, trasparenza e risultati" - affermano