Sanremo, raccolta firme per i posti riservati alle persone con disabilità sul trasporto pubblico locale

Questa mattina il vicesindaco Fulvio Fellegara ha accolto a Palazzo Bellevue una rappresentanza di ragazzi e ragazze con disabilità, promotori di una raccolta firme volta a richiedere l’istituzione e il potenziamento di posti riservati a bordo degli autobus del trasporto pubblico locale.

I giovani hanno illustrato i dettagli della loro iniziativa, raccogliendo il pieno supporto dell’Amministrazione comunale.

​"Questa richiesta - dichiara il vicesindaco Fellegara - non solo è legittima ma rappresenta uno stimolo fondamentale per accelerare il percorso verso una città davvero inclusiva. Abbiamo già interloquito con i responsabili di RT che ci hanno assicurato di essersi attivati e che presto l’indicazione dei posti riservati per i disabili comparirà sugli autobus. Mi rivolgo direttamente agli utenti affinché cresca la sensibilità al tema: la segnaletica e le regole sono fondamentali ma devono essere accompagnate dal senso civico. L’inclusione, infatti, si costruisce giorno per giorno, con piccoli gesti quotidiani, come il rispetto di questi spazi che devono essere lasciati sempre liberi e disponibili per chi ne ha realmente bisogno”.