RT, una nuova linea a Sanremo per il Palasalute e più corse serali tra Imperia e Andora

Più corse serali e notturne tra Imperia e Andora e un nuovo collegamento a Sanremo tra il centro cittadino e il Palasalute. Riviera Trasporti implementa i propri servizi con nuove corse programmate appositamente per rispondere in modo più efficiente alle esigenze della cittadinanza e dei viaggiatori. Nell’orario estivo, che resterà in vigore sino alla fine di agosto, si registrano infatti importanti novità sulla tratta Imperia-Andora-Imperia.

Questo potenziamento si traduce in quattro nuove corse nei giorni feriali con partenze da Imperia Oneglia fissate alle ore 20.35, 21.25, 22.10 e 23.25, e con rispettive partenze dalla stazione ferroviaria di Andora alle 21.30, 22.10, 22.55 e alle 00.10. Per quanto riguarda invece i giorni festivi, le corse aggiuntive saranno tre, con partenze da Imperia Oneglia alle ore 21.05, 22.35 e 23.55, e i relativi ritorni da Andora programmati alle ore 22.00, 23.20 e alle 00.40.

Le novità non interessano solo la tratta di collegamento interprovinciale, ma si estendono anche al tessuto urbano della città dei fiori. A Sanremo, a partire da lunedì 6 luglio, entrerà ufficialmente in funzione la nuova linea 14/16, studiata appositamente per unire la centralissima piazza Colombo al nuovo polo sanitario del Palasalute situato in via San Francesco.

Le corse giornaliere complessive tra andata e ritorno saranno diciotto, distribuite dal lunedì al venerdì con partenze dal capolinea di piazza Colombo comprese nella fascia oraria tra le 7.30 del mattino e le 17.55 del pomeriggio. Tutti i dettagli e gli orari completi della nuova offerta sono già consultabili sul sito internet ufficiale di Rt spa e attraverso l’applicazione per smartphone Riviera Trasporti.

Soddisfazione per questo nuovo piano di implementazione dei trasporti è stata espressa dai vertici dell'amministrazione provinciale. Il Presidente della Provincia di Imperia Claudio Scajola, rappresentando l’ente che detiene la quota azionaria di maggioranza all'interno di Rt spa, ha sottolineato come sia stato dato un forte impulso alla società affinché si garantisse un effettivo miglioramento dei servizi per rispondere alle reali necessità degli utenti.

Scajola ha inoltre ribadito che l'impegno dell'ente è costantemente rivolto alla rimodulazione e all'ottimizzazione delle corse in base alle concrete richieste del territorio, un modus operandi che ha già dimostrato la sua efficacia nei mesi scorsi con l’allestimento della nuova linea tra Imperia e Nava, i cui risultati si stanno rivelando particolarmente positivi.