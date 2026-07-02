Sanremo, sospese le rimozioni dei veicoli per il lavaggio strade nel periodo estivo

Novità importanti per la viabilità e i parcheggi cittadini in vista del picco della stagione estiva. Il Corpo di Polizia locale ha infatti comunicato ufficialmente che è entrata in vigore la sospensione temporanea delle rimozioni forzate dei veicoli in concomitanza con le operazioni di lavaggio delle strade.

Si tratta di un provvedimento mirato ad agevolare i residenti e i numerosi turisti che affollano la città in questo periodo dell'anno, riducendo i disagi legati alla ricerca di un posteggio in concomitanza con i turni di pulizia. La sospensione delle sanzioni e delle rimozioni coatte resterà attiva per tutta l'estate, protraendosi sino alle ore 6 del 1° settembre, momento in cui la disciplina della sosta tornerà alla consueta regolarità autunnale.

Dal Comando di Polizia locale arriva tuttavia una precisazione fondamentale per la cittadinanza in merito al mantenimento del decoro urbano. Il blocco delle rimozioni forzate non significa assolutamente un'interruzione delle attività ecologiche. I lavaggi delle strade verranno infatti comunque eseguiti regolarmente secondo i calendari previsti, ed è per questo che si fa appello al buon senso e alla collaborazione di tutti gli automobilisti affinché agevolino, per quanto possibile, il passaggio dei mezzi e del personale addetto alla pulizia delle vie.