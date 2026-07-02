Ventimiglia, task force contro l'immigrazione irregolare: 14 rimpatri e 22 trasferimenti nei Cpr, Biasi: "Avanti così"

Primi risultati per la nuova task force dedicata al contrasto dell'immigrazione irregolare attiva al confine tra Italia e Francia. Secondo quanto reso noto dal consigliere regionale della Lega Armando Biasi, in pochi giorni l'attività coordinata dalle autorità competenti ha portato al rimpatrio di 14 cittadini stranieri irregolari e al trasferimento di altri 22 nei Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr), dove resteranno in attesa dell'espulsione.

Nel commentare l'operazione, Biasi ha evidenziato il ruolo della Direzione centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle frontiere, che ha costituito la nuova unità operativa con la collaborazione dell'Arma dei Carabinieri, della Questura di Imperia e della Polizia di frontiera.

«Difendere i nostri confini, garantire la sicurezza e contrastare l'immigrazione irregolare che talvolta porta delinquenza e criminalità sul nostro territorio», ha dichiarato il consigliere regionale, esprimendo soddisfazione per l'avvio della task force.

Secondo Biasi, i numeri registrati nei primi giorni di attività rappresentano un segnale concreto dell'efficacia dell'iniziativa. «Si tratta di una task force operativa che ha già dato i primi ottimi risultati. In pochissimi giorni, infatti, 14 stranieri irregolari sono già stati immediatamente riaccompagnati nel loro Paese di origine e altri 22 sono già stati inviati e trattenuti nei Cpr in attesa del rimpatrio», ha affermato.

L'esponente della Lega ha quindi collegato i risultati ottenuti alle politiche del Governo in materia di sicurezza e controllo delle frontiere. «Un dato importante che, anche a seguito della politica e dell'impegno per la sicurezza della Lega, conferma l'impegno costante del Governo e delle istituzioni nel difendere i nostri confini e contrastare l'immigrazione irregolare, garantendo la sicurezza», ha aggiunto.

In conclusione, Biasi ha rivolto un ringraziamento agli operatori impegnati nelle attività di controllo e rimpatrio: «Faccio i complimenti alle donne e agli uomini delle Forze dell'ordine. Avanti così».