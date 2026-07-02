Calcio, Berrino (FdI): "Renzo Ulivieri chiarisca dichiarazione su calciatori 'di colore'"

"Le parole di Renzo Ulivieri sono gravissime e incompatibili con il ruolo istituzionale che ricopre. Parlare della Nazionale facendo riferimento al numero di giocatori 'di colore' significa introdurre un criterio etnico in un contesto in cui dovrebbero contare esclusivamente merito e talento".

Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d'Italia Gianni Berrino.

"Il calcio deve unire, non dividere. Chi rappresenta le istituzioni sportive ha il dovere di usare un linguaggio che rispetti tutti e che non alimenti divisioni d'alcun tipo. Per questo chiediamo che Renzo Ulivieri chiarisca immediatamente le proprie dichiarazioni e che la Figc prenda una posizione chiara".

"Il silenzio, davanti a simili esternazioni, non è accettabile", conclude Berrino.

