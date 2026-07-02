Antonio Parolini riconfermato amministratore unico di Arte Imperia. Bucci e Scajola: "Ottenuti risultati importanti, continuiamo su questa strada"

Nella seduta odierna della Giunta regionale è stato riconfermato Antonio Parolini come amministratore unico di Arte Imperia, ente pubblico che si occupa della gestione degli alloggi popolari. La delibera è stata presentata dal presidente della Regione Liguria Marco Bucci, in accordo con l'assessore regionale all'Edilizia e alle Politiche abitative Marco Scajola.

Parolini, 51 anni, commercialista e revisore dei conti di Imperia, è alla guida dell’Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia dal 2017. Membro della Giunta nazionale di Federcasa e dal 2025 presidente di Eurhonet – European Housing Network, rete europea che riunisce enti e aziende attivi nell’edilizia residenziale pubblica e sociale.



"Il buon lavoro dell’amministratore unico di Arte Imperia e dell’azienda da lui diretta, in questi anni, sono un dato inconfutabile - spiegano il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore regionale alle Politiche abitative Marco Scajola - La sua riconferma sarà strategica per completare i tanti cantieri in corso e dare continuità alla nostra idea di edilizia residenziale pubblica diffusa, che non isoli, ma includa chi più ne ha bisogno. Auguriamo dunque a Parolini buon lavoro. Siamo certi che, vista la sua alta professionalità e competenza, potrà continuare a interpretare al meglio il suo ruolo a servizio delle politiche regionali”.