L’area cani di San Martino tra bellezza e degrado: dal sogno vista mare ai problemi di manutenzione (Foto)

L’area cani di San Martino, purtroppo, non ha una storia semplice, dalle invettive di residenti e turisti a quelle del maestro Uto Ughi, per arrivare al crollo del cancello su una utilizzatrice poi portata in ospedale.

L’area, di per sé, potrebbe essere bellissima, con una splendida vista mare, panchine per rilassarsi e prati per gli amici a quattro zampe che possono scorrazzare all’interno di un recinto. Purtroppo però, come segnalato da molti utenti, negli ultimi tempi sembra mancare la manutenzione e i prati che erano presenti all’inaugurazione hanno lasciato spazio a terreno melmoso che, in occasione delle piogge, si tramuta in fango.

Un vero peccato perché, effettivamente, servirebbe una maggiore attenzione e, come per qualunque installazione, serve manutenzione costante per evitare guai, contestazioni e soprattutto per non far decadere la qualità di quanto fatto.