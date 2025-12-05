Ventimiglia: fermato veicolo con otto persone, arrestato il conducente per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina

I Carabinieri della Compagnia di Ventimiglia, durante un servizio di controllo del territorio, hanno individuato in località Verrandi un veicolo con targa spagnola, all’interno del quale si trovavano otto persone. La posizione isolata del mezzo, in una zona ricca di vegetazione, e il numero degli occupanti hanno insospettito i militari, che hanno immediatamente avviato gli accertamenti per verificare chi fossero e cosa stessero facendo in quel luogo.

Dalle prime verifiche è emerso che si trattava di cittadini di origine marocchina, di età compresa tra i 19 e i 33 anni. Sette di loro sono risultati irregolari sul territorio nazionale e senza fissa dimora, mentre l’ottavo, conducente del veicolo, è risultato residente in Spagna.

Gli operanti, con il supporto di personale di rinforzo fatto convergere sul posto dal Comando Compagnia di Ventimiglia, hanno condotto i fermati in caserma per approfondire le indagini. È stato così accertato che il giovane alla guida del mezzo, noleggiato in Spagna, dietro il corrispettivo di oltre mille euro a testa, stava tentando di far attraversare il confine francese ai suoi connazionali, attendendo il momento favorevole per il passaggio nella zona in cui erano stati controllati.

Il conducente è stato dichiarato in stato d’arresto per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia. Per gli altri sette ragazzi è stato avviato l’iter di verifica e l’eventuale regolarizzazione della loro presenza sul territorio nazionale.

Successivamente il fermato è stato tradotto presso il Tribunale di Imperia, dove il G.I.P., convalidato l’arresto, ha disposto nei suoi confronti la misura del divieto di dimora nella Provincia di Imperia. Il veicolo utilizzato per il trasporto degli immigrati è stato sottoposto a sequestro.