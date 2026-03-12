Bordighera, incidente stradale in via dei Colli: scattano i soccorsi (Foto)

Mobilitazione di soccorsi, nel primo pomeriggio odierno, a Bordighera per un incidente stradale verificatosi in via dei Colli, nei pressi del numero civico 60, che sembra aver coinvolto due vetture.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale, un'automedica Alfa 3 e un'ambulanza della Croce Rossa Bordighera.

Gli uomini del 115 sono al lavoro per liberare e trarre in salvo un ferito, pare un uomo sui 60 anni, rimasto incastrato nelle lamiere. Per consentire l'intervento, in totale sicurezza, dei soccorritori la strada è momentaneamente chiusa alla viabilità, in entrambi i sensi di marcia.