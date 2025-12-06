Sanremo, la comunità venezuelana si riunisce davanti all’Ariston per sostenere María Corina Machado

Questa sera i venezuelani residenti a Sanremo si sono riuniti davanti al Teatro Ariston per esprimere sostegno e solidarietà a María Corina Machado, insignita del Premio Nobel per la Pace 2025 per il suo impegno nella difesa dei diritti democratici e nella lotta per una transizione pacifica dalla dittatura alla democrazia in Venezuela.

La manifestazione ha ricordato anche la vittoria elettorale del candidato presidenziale Edmundo González, che il 28 luglio 2024 ha ottenuto il 70% dei consensi. Un risultato, tuttavia, non riconosciuto dal regime di Nicolás Maduro, accusato di aver disconosciuto la volontà popolare e di mantenere il Paese sotto il controllo di apparati militari e influenze straniere.

Mercoledì 10 dicembre Machado riceverà ufficialmente il riconoscimento internazionale, un premio che sottolinea il valore della sua battaglia per la libertà e la democrazia in una nazione che conserva legami profondi con l’Italia e con la Riviera ligure, dove vive una numerosa comunità venezuelana.