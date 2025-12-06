San Romolo, trentenne ferito su un sentiero: interviene l’elisoccorso

Intervento di soccorso poco prima delle 13 di oggi nella zona di San Romolo, all'altezza del Monte Bignone, nel territorio di Sanremo, dove un uomo di circa trent’anni ha riportato un trauma a un arto mentre percorreva uno dei sentieri della zona in sella a una bicicletta.

Sul posto sono intervenute due ambulanze di base: la Croce Verde di Arma di Taggia e il Sanremo Soccorso – Misericordia di Sanremo ODV, entrambe allertate insieme ai Vigili del Fuoco di Sanremo. I sanitari hanno raggiunto il giovane e gli hanno prestato le prime cure direttamente sul luogo dell’incidente.

Sul posto è intervenuto anche l'elicottero Grifo, che ha trasportato l'uomo in ospedale per accertamenti.