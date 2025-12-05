Operazione "Atto Impatto", controlli straordinari della Polizia a Ventimiglia, Camporosso e Vallecrosia

Nella serata di giovedì 4 dicembre 2025, su disposizione del Questore di Imperia Lo Iacono e in accordo con il Prefetto Antonio Giaccari, è stata attuata l’operazione interforze denominata “Alto Impatto”, finalizzata a rafforzare la sicurezza e la percezione di legalità nei Comuni di Camporosso, Vallecrosia e Ventimiglia.

Il servizio ha visto impegnati il personale delle Volanti, della Polizia Giudiziaria e della Polizia Scientifica del Commissariato di P.S. di Ventimiglia, insieme al Reparto Prevenzione Crimine Liguria, all’Arma dei Carabinieri e alle unità di Polizia Locale di Camporosso e Vallecrosia. L’attività straordinaria di controllo del territorio è stata predisposta in seguito alla recrudescenza di furti in abitazione registrata nelle settimane precedenti, con l’obiettivo di prevenire reati contro il patrimonio e garantire maggiore tranquillità ai cittadini.

Le aree maggiormente colpite dai malviventi, come via Piave, via Turistica, località Ciaixe, Magauda, Cian de Ca, strada degli Olandesi e altre zone collinari particolarmente impervie, sono state monitorate con identificazioni sistematiche e perquisizioni. Sono stati inoltre sottoposti a controllo due esercizi pubblici. Per tutta la durata del servizio le pattuglie hanno mantenuto accese le luci di crociera, rendendo visibile l’azione preventiva sull’intero versante collinare, gesto che ha suscitato un riscontro positivo da parte dei residenti.

Report dell’operazione

L’attività ha prodotto risultati significativi: sono state identificate 125 persone, di cui 14 cittadini extracomunitari; 38 soggetti sono risultati positivi ai controlli. Sono stati verificati 79 veicoli e condotte 3 perquisizioni (due per armi e una per droga, con esito positivo). Sei persone sono state deferite all’Autorità Giudiziaria. Sono stati sequestrati 4 coltelli, 2,48 grammi di cocaina e 480 euro in banconote.

Proseguimento dei controlli

L’operazione “Alto Impatto” non si esaurisce con questa singola giornata: i controlli proseguiranno senza soluzione di continuità anche nei giorni successivi, a conferma della volontà delle istituzioni di presidiare il territorio e contrastare con fermezza i fenomeni criminali.