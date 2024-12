Ventimiglia, si avvicina il Natale: raccolta solidale a Latte per aiutare le famiglie bisognose

Una raccolta solidale per aiutare le famiglie bisognose di Ventimiglia verrà organizzata sabato prossimo, il 7 dicembre, nel supermercato Conad a Latte.

Una giornata solidale in vista del Natale. "Sono estremamente orgoglioso di promuovere questo nuovo progetto solidale" - afferma il vicesindaco di Ventimiglia e assessore ai Servizi sociali e socio-sanitari Marco Agosta - "Il signor Orengo si è, infatti, reso disponibile ad ospitare all'interno del Conad una raccolta solidale organizzata in collaborazione con la Croce Verde Intemelia e i servizi sociali".

Un'iniziativa proposta dall'Amministrazione comunale in collaborazione con i servizi sociali e la Croce Verde Intemelia. "Sabato prossimo dalle 9 alle 18 verrà allestito un banchetto dove si potranno donare prodotti di prima necessità per aiutare famiglie bisognose di Ventimiglia a trascorrere un bel Natale" - fa sapere il vicesindaco Agosta - "I prodotti raccolti saranno poi gestiti dai servizi sociali in collaborazione con Caritas ed Emporio solidale affinché vengano distribuiti alle persone bisognose. Ringrazio Patrizia Bottiglieri e la Croce Verde Intemelia per l'iniziativa, il signor Orengo che ci ospita nel suo supermercato e tutti coloro che decideranno di partecipare al 'Natale solidale' per dare una mano alle famiglie che, in questo periodo, si trovano in difficoltà".