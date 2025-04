Sanremo rilancia “Rivoluzione Ambientale 2”: un progetto di inclusione sociale e lavoro per 40 persone (Foto e video)

Torna il progetto di inclusione sociale e lavorativa “Rivoluzione Ambientale 2”. L’iniziativa, alla sua seconda edizione, è frutto della collaborazione tra il Centro Solidarietà L’Ancora, il Centro di formazione Pastore e Amaie Energia e Servizi, con il pieno sostegno del Comune di Sanremo.

Il progetto si propone di offrire a 40 persone appartenenti a categorie fragili un’opportunità concreta di inserimento nel mondo del lavoro, attraverso percorsi di formazione e impiego, principalmente nell’ambito della raccolta differenziata e dei servizi ambientali.

A fare gli onori di casa è stato il vicesindaco Fulvio Fellegara, che ha espresso la soddisfazione dell’amministrazione comunale: "Siamo contenti che si dia seguito a un progetto in cui crediamo fortemente. “Rivoluzione Ambientale” è un esempio di come si possano attivare processi positivi e inclusivi sul territorio".

Marco Boeri, rappresentante dell’Associazione L’Ancora, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa in un contesto lavorativo sempre più esigente: "Il mondo del lavoro oggi è complesso, soprattutto per chi parte da situazioni di svantaggio. Il lavoro non è solo sostentamento, ma è un mezzo per riconquistare dignità e autonomia. Sono felice della collaborazione con Amaie Energia, e auguro a tutti i partecipanti un buon percorso".

Anche Amaie Energia ha rinnovato il proprio impegno, ricordando gli ottimi risultati ottenuti nella prima edizione: "È la seconda volta che partecipiamo al progetto. Alcuni degli inserimenti dell’anno scorso sono diventati stabili e ci aspettiamo che anche quest’anno emergano risorse valide".

Mario Casella del Centro di formazione Pastore ha spiegato il significato del nome del progetto: "La chiamiamo Rivoluzione Ambientale perché vogliamo rovesciare i luoghi comuni, dimostrando che anche chi ha vissuto situazioni difficili può essere protagonista di un cambiamento positivo. Ringraziamo Amaie Energia per la fiducia. Iniziative come questa vanno seguite e sostenute".

Per partecipare sarà necessario aver compiuto almeno 16 anni di età, essere disoccupati o inoccupati e appartenere a una delle categorie di disagio, con comprovata documentazione. Tutti i dettagli sono sul sito di Amaie Energia e del Centro Pastore.