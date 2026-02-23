Sanremo, Geronimo Stilton insieme a polizia locale e Rangers per la sicurezza stradale e ambientale (Foto)

Educazione civica, rispetto dell’ambiente e sicurezza stradale: sono questi i pilastri del progetto realizzato dai ragazzi della scuola edile insieme ai Rangers d'Italia e alla polizia locale, che prosegue con una nuova serie di appuntamenti dedicati agli alunni delle scuole primarie.

Domani mattina, dalle 9 alle 12, si terrà infatti un nuovo incontro rivolto ai bambini delle elementari, mentre mercoledì — sempre in orario mattutino — sarà la volta del progetto “Guido bene, guido sicuro”, dedicato alla prevenzione e alla consapevolezza dei comportamenti corretti sulla strada.

Ospite d’eccezione dell’iniziativa sulla sicurezza stradale, organizzata dalla Polizia locale, è la scrittrice Elisabetta Dami, celebre per aver creato il personaggio di Geronimo Stilton.

«Sono felice di essere qui a Sanremo insieme alle istituzioni per questo progetto — ha dichiarato l’autrice — Ringrazio il vicecomandante Erica Biondi Zoccai e il membro dei Rangers d’Italia Lorenzo Prete per aver coordinato questa iniziativa insieme ai ragazzi, perché è proprio con loro che tutto diventa possibile».

La presenza di Geronimo Stilton non si limita alla sicurezza stradale: il personaggio partecipa anche ad alcuni eventi con la Polizia Postale dedicati alla cybersicurezza e a iniziative solidali a favore dell’associazione Donatori Nati.

Dami ha inoltre sottolineato il legame personale con la città dei fiori: «Sanremo è la città dei fiori e dei cuori. Qui vorremmo sviluppare attività sociali con i ragazzi per promuovere i valori che Geronimo porta avanti da oltre 25 anni: amicizia, gentilezza, solidarietà, lealtà e rispetto, verso l’ambiente, il prossimo e le istituzioni, senza dimenticare le regole».

L’autrice, residente nella città ligure, ha ricordato anche il ruolo del mare nella sua produzione letteraria: «Quando posso vengo qui a scrivere guardando le onde. Non a caso molti libri di Geronimo hanno il mare come protagonista, un patrimonio da custodire con impegno ed entusiasmo».

Un’iniziativa che unisce educazione, partecipazione e cittadinanza attiva, con l’obiettivo di formare fin da piccoli cittadini più consapevoli e responsabili.