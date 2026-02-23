Camporosso, arte e cultura: premiati i vincitori del bando Aceb 2025 (Foto)

Premiati i vincitori del bando Aceb 2025. La cerimonia di consegna degli assegni si è svolta ieri pomeriggio al Centro Polivalente Giovanni Falcone di Camporosso alla presenza di autorità civili, locali e regionali, associazioni e cittadini. "Un momento culminante di un percorso annuale fatto di impegno, partecipazione e profonda dedizione al bene comune" - fa sapere il vicepresidente di Aceb Davide Grimaldi - "Il bando rappresenta l’espressione più autentica della missione dell’associazione: ogni iniziativa, ogni evento e ogni attività promossa nel corso dell’anno ha un unico, nobile obiettivo, trasformare le risorse raccolte in opportunità concrete per il territorio. Gli utili generati vengono, infatti, interamente destinati al finanziamento dei progetti selezionati attraverso il bando annuale, che per il 2025 è stato dedicato al settore dell’arte e della cultura, ambito fondamentale per la crescita civile e identitaria della comunità".

"In questo contesto, il CESVIN di Taggia ha ricevuto un contributo di mille euro a sostegno delle proprie attività. Un assegno di duemila euro ciascuno è stato, invece, conferito alla Banda Musicale Città di Ventimiglia, alla Banda Musicale Borghetto San Nicolò Città di Bordighera e alla Pro Loco Amici del Mulino di Camporosso, realtà che con passione e continuità custodiscono e valorizzano il patrimonio culturale e le tradizioni locali" - svela Grimaldi - "Un riconoscimento particolarmente significativo è stato attribuito anche alla neonata associazione Progetto Goya, costituita il 7 febbraio scorso, che si propone di affrontare con sensibilità e determinazione un tema delicato e attuale come il bullismo e il cyberbullismo. A questa nuova realtà è stato destinato un contributo di tremila euro, pari al 30% delle risorse complessivamente stanziate da ACEB per il 2025, come deliberato dal consiglio direttivo dell’associazione".