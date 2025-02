Dolceacqua piace ai turisti, nel 2024 crescono le presenze: +20,95% rispetto al 2023

A trainare questo incremento è soprattutto il turismo straniero, che registra un aumento del 27,20%. "E' un segno che le azioni mirate rivolte ai visitatori internazionali hanno dato risultati concreti" - sottolinea l'Amministrazione comunale - "Già lo scorso anno, questo segmento aveva compensato il calo delle presenze italiane e nel 2024 la tendenza si è ulteriormente rafforzata. Pur considerando che l’offerta ricettiva del borgo è esclusivamente extra-alberghiera, questi numeri rappresentano un importante impulso per l’economia locale e per tutte le attività che gravitano intorno al turismo".

Dolceacqua si conferma sempre più una destinazione turistica di riferimento, affiancando al suo patrimonio storico e paesaggistico le eccellenze enogastronomiche del territorio, come il vino e l’olio. "Un settore in crescita, che incide anche sul valore economico di immobili e terreni, sempre più richiesti dai turisti stranieri interessati ad acquistare una casa vacanze" - mette in evidenza l'Amministrazione Gazzola.