Taggia in festa per San Benedetto: trionfano Paraxio e Pantano nel 45° corteo storico (Foto)

Un’edizione da record per il 45° corteo storico di San Benedetto a Taggia, che ha regalato al pubblico una rievocazione spettacolare, tra scenette, coreografie e ambientazioni storiche, frutto del lavoro meticoloso dei rioni partecipanti. La manifestazione, ormai un appuntamento imperdibile nel panorama delle rievocazioni liguri, ha attirato turisti da tutta la regione, da fuori Liguria e persino dalla Francia, confermando il suo fascino senza tempo.

L’entusiasmo per le rappresentazioni dei rioni è stato alle stelle e la valutazione della giuria ha decretato i migliori interpreti e allestimenti. Il rione Paraxio ha conquistato il primo posto nella categoria Corteo, grazie a un’interpretazione coinvolgente e fedele alla tradizione. Pantano e San Dalmazzo hanno condiviso il secondo posto, mentre il rione Trinità ha ottenuto il terzo gradino del podio.

Nella categoria Ambientazioni, il rione Pantano ha avuto la meglio, superando Piazza Nuova e San Dalmazzo, premiati rispettivamente con il secondo e il terzo posto.

Riconoscimenti speciali anche per i migliori interpreti della serata. Debora Arnaldi, del rione Trinità, è stata premiata come miglior attrice protagonista per il ruolo della moglie di Pulcinella, mentre Umberto Salemi, del rione Pantano, ha ricevuto il premio per miglior interprete maschile, vestendo i panni del Marchese.

Un momento particolarmente emozionante è stata la menzione speciale per Paola, una bambina di soli 5 anni del rione Pantano, che ha incantato il pubblico con la sua presenza e il suo talento, dimostrando come la passione per questa tradizione venga tramandata anche ai più piccoli.

L’edizione 2025 del corteo di San Benedetto si è così confermata un grande successo, unendo spettacolo, storia e partecipazione popolare. Il coinvolgimento dei rioni e la qualità delle rappresentazioni hanno reso ancora una volta omaggio alla storia di Taggia, regalando ai visitatori un evento indimenticabile.

(Foto di Erika Bonazinga)