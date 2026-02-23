Ventimiglia, Parodi: "Semaforo di Garavan messo in lampeggiante, le misure prese sulla viabilità funzionano"

"Questa mattina il semaforo di Garavan è rimasto acceso, probabilmente, in seguito alla festa dei limoni e alla possibilità di fare circolare gli autobus, diretti in Francia, in sicurezza in virtù del cambio di direzione dalla rotonda di Ponte San Ludovico. Il semaforo è stato poi successivamente messo in lampeggiante. Questa è la dimostrazione pratica che le misure prese sulla viabilità funzionano e che ci troviamo di fronte a un fatto episodico, non alla consuetudine" - dice il consigliere comunale di maggioranza dei Frontalieri a Ventimiglia Roberto Parodi in seguito alle proteste dei frontalieri.
"Tuttavia, bastava seguire le indicazioni stradali messe anche dopo la frontiera per passare dalla strada alternativa che scende da Boulevard de Garavan per poi Avenue Blasco Ibanez" - sottolinea il consigliere comunale dei Frontalieri - "Chi ha usato quella strada ci ha messo 3 minuti, evitando coda, passaggio a livello e semafori. Strada che è rimasta praticamente deserta".
"Invito ancora a seguire i cartelli e le misure prese, soprattutto in caso di code" - consiglia Parodi.