Ventimiglia, Parodi: "Semaforo di Garavan messo in lampeggiante, le misure prese sulla viabilità funzionano"

"Questa mattina il semaforo di Garavan è rimasto acceso, probabilmente, in seguito alla festa dei limoni e alla possibilità di fare circolare gli autobus, diretti in Francia, in sicurezza in virtù del cambio di direzione dalla rotonda di Ponte San Ludovico. Il semaforo è stato poi successivamente messo in lampeggiante. Questa è la dimostrazione pratica che le misure prese sulla viabilità funzionano e che ci troviamo di fronte a un fatto episodico, non alla consuetudine" - dice il consigliere comunale di maggioranza dei Frontalieri a Ventimiglia Roberto Parodi in seguito alle proteste dei frontalieri.