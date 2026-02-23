Corsia preferenziale sulla pista ciclabile, M5S Sanremo: "Disagi per residenti e turisti, condividiamo l’esposto FIAB al Prefetto"

"Interrompere la fruibilità della pista ciclabile nel tratto sanremese per dedicarla al transito di bus navetta, taxi e veicoli di servizio per pochi VIP è un grave errore che causerà disagi ai cittadini residenti e alle migliaia di presenze turistiche già in città per seguire il Festival della Canzone. In tal senso condividiamo le preoccupazioni espresse dalla FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) nell’esposto presentato al Prefetto della provincia di Imperia Antonio Giaccari affinché sospenda la delibera di giunta".

Lo ha dichiarato il M5S Sanremo a seguito della corsia preferenziale sulla pista ciclabile.

"Da oggi 23 febbraio sino al 28, dalle 14:00 alle 02:00, il tratto centrale della pista ciclabile, fiore all’occhiello dell’Amministrazione Borea, diventerà una “corsia preferenziale” per VIP togliendo a residenti, lavoratori e turisti la possibilità di spostarsi in sicurezza causando ulteriori disagi, visto l’affollamento tipico della stessa pista ciclabile durante i periodi di forte affluenza turistica.

Le principali preoccupazioni sono nel senso della sicurezza degli utenti che decideranno di spostarsi sulla via principale e per quelli che si troveranno a percorrere la pista ciclabile, magari inconsapevolmente, poiché la ritengono l’unico percorso “protetto” dal traffico. Chi pagherà i danni al manto della pista ciclabile dovuti al traffico di mezzi? Cosa ne sarà delle persone con ridotta mobilità che non portano più percorrere il tratto, tenendo conto del servizio di trasporto pubblico carente? Il provvedimento non servirà assolutamente a diluire il traffico verso il centro città, poiché l’unica opera che può avere efficacia è la prosecuzione dell’Aurelia Bis, progetto fantasma annunciato più volte anche negli ultimi anni e costantemente fermo per incapacità della politica regionale e immobilismo delle Amministrazioni sanremesi negli ultimi 15 anni.

La nostra proposta è di realizzare parcheggi ai due estremi levante e ponente della città con navette di collegamento a pagamento sull’Aurelia, e incentivazione della mobilità a basso impatto ambientale su pista ciclabile. Per i residenti contrassegni per il parcheggio e navette gratuite. L’Amministrazione dovrebbe lavorare nel senso di ridurre i disagi che residenti e i turisti patiscono durante la settimana del Festival e non, invece, contribuire a intasare le poche vie di comunicazione a disposizione per favorire gli spostamenti di alcuni privilegiati", conclude il M5S Sanremo.