Bordighera, tutelare e promuovere il territorio: Italia Nostra apre la sezione Sanremo-Taggia (Foto e video)

Tutelare, promuovere e valorizzare il patrimonio culturale e ambientale del territorio è l'obiettivo di Italia Nostra - Ponente ligure che, dopo tre anni, cambia direttivo e apre una nuova sezione. E' stato annunciato, ieri pomeriggio presso l’oratorio della chiesa di Terrasanta a Bordighera, nel corso dell’assemblea annuale.

E' stata un'occasione per fare il punto degli impegni portati avanti in tre anni di vita e svelare i prossimi obiettivi. "Il direttivo, eletto nel 2022, deve essere rinnovato nei suoi membri" - fa sapere il presidente uscente Daniela Cassini - "La sezione è nata e cresciuta in questi anni attivandosi sulle problematiche ambientali emerse e con enti e istituzioni per portare elementi e proposte di qualità nella discussione pubblica, la nuova missione è quella di farlo con sempre maggiore forza. Quest’anno la grande e storica associazione Italia Nostra compie 70 anni e dalle nostre parti festeggia con la nascita di una nuova sezione a Sanremo e Taggia che sarà dedicata a Libereso Guglielmi".

"Siamo felici che Sanremo abbia trovato l'interesse e l'impegno di creare una sua sezione indipendente. Sarà per noi un incentivo ad espanderci nella nostra zona" - sottolinea Mara Lorenzi di Italia Nostra - Ponente ligure - "Il nostro territorio richiede una grande attenzione da parte di tutti noi e insieme dobbiamo confrontarci sull’impegno che dovrà caratterizzare i prossimi anni, per migliorare e crescere, davanti a temi di quotidiana urgenza e grandi cambiamenti epocali che ci riguardano: la gestione del verde urbano, gli interventi urbanistici nelle città, la conoscenza e valorizzazione dell’entroterra, gli scenari delle energie alternative, la collaborazione con le altre realtà territoriali e ambientaliste".

Inoltre, il vicepresidente uscente, Giancarlo Pignatta, ha illustrato ai numerosi presenti la sua tesi di Laurea, discussa alcuni giorni fa, su "Bordighera - il turismo nella città delle palme" che tocca uno degli interrogativi fondamentali per il nostro territorio, fatto di bellezza e di fragilità: "Quale turismo per il Ponente Ligure?". "Ho frequentato il corso di laurea in Scienze del Turismo - Impresa, Cultura, Territorio organizzato a Imperia dal Dipartimento di Economia dell'Università di Genova che è organizzato in due curricola: Economia e Management Turistico e Valorizzazione e Promozione delle risorse storiche, artistiche e ambientali" - fa sapere Giancarlo Pignatta - "La mia tesi è divisa in tre capitoli, suddivisi diversi sotto capitoli e parla della città delle palme. Come sono giunte a Bordighera le palme, del parmurelu, di Sant'Ampelio, di Lodovico Winter, del palmeto storico, del turismo, del paradiso degli inglesi, di Clarence Bicknell, di Garnier, di Monet e della regina. Come si sia potuto formare il palmeto di Bordighera non è dato saperlo, secondo la tradizione lo attribuiscono al santo patrono, Sant'Ampelio, che nel 411 sarebbe approdato sugli scogli bordigotti con una barca piena di datteri. Più realisticamente questa unicità botanica può aver avuto origine dai noccioli di datteri lasciati da marinai fenici o da predoni saraceni".

Alla conclusione si è svolto il rinnovo del consiglio direttivo della sezione. "L'assemblea dei soci deve eleggere il nuovo direttivo. Nei giorni scorsi abbiamo chiesto la disponibilità delle persone a far parte del direttivo e questa disponibilità è arrivata. Vi è la conferma da parte di alcuni soci del direttivo precedente ma vi sono anche new entry: Laura Rebaudo e Marco Verrando" - svela il presidente uscente Daniela Cassini - "Il nuovo direttivo sarà composto da Roberto Bistolfi, Luca De Vincenzi, Mara Lorenzi, Giancarlo Pignatta, Laura Rebaudo, Claudia Roggero, Loredana Sasso, Laura Selmi e Marco Verrando".

Un mazzo di fiori è stato, infine, consegnato al presidente uscente Daniela Cassini, che inizierà una nuova avventura con la sezione Sanremo-Taggia che aprirà ufficialmente nei prossimi giorni, per ringraziarla per ciò che ha fatto in questi anni per la sezione Ponente ligure di Italia Nostra. "Ha portato un valore aggiunto straordinario in questi primi anni" - sottolinea il vicepresidente uscente Giancarlo Pignatta - "Un grazie da ognuno di noi per il lavoro svolto. Sicuramente andremo a trovarla nella nuova sezione e parteciperemo alle loro iniziative".