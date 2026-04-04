Pasqua all’asciutto a Sanremo: mare vietato su quasi tutto il litorale, sfuma il primo tuffo di stagione

Pasqua all’asciutto per Sanremo. Una provocazione, forse, ma solo fino a un certo punto. Perché se da un lato le previsioni parlano di temperature quasi estive, con punte fino a 25 gradi tra domenica e lunedì in tutta Italia, dall’altro la realtà sul litorale matuziano è ben diversa: vietato fare il bagno. E così, tra turisti arrivati per il weekend pasquale e appassionati sempre pronti a sfidare anche le acque più fredde del Mar Ligure, la voglia di un tuffo dovrà necessariamente essere messa da parte. Il divieto di balneazione resta infatti in vigore su quasi tutto il litorale cittadino, spegnendo sul nascere qualsiasi tentativo di inaugurare in anticipo la stagione.

Una situazione che, in realtà, non arriva del tutto inattesa. Il provvedimento era già stato disposto nei giorni scorsi mentre, per motivi diversi, un'ordinanza simile aveva anche fatto saltare un appuntamento simbolico come il cimento invernale, che quest’anno avrebbe dovuto segnare un ritorno atteso ma che si è invece scontrato con le stesse limitazioni. Il motivo: lavori sulla rete fognaria. Alla base dell’ordinanza c’è un intervento urgente sulla rete fognaria. Come comunicato da Rivieracqua, si è resa necessaria la riparazione della condotta in via Gavagnin, operazione che ha imposto misure straordinarie.

Per consentire lo svuotamento della linea prima dell’avvio dei lavori, è stata infatti disattivata la stazione di sollevamento S5 di Pian di Nave, con conseguente attivazione degli scarichi di emergenza lungo la rete. Una procedura tecnica indispensabile, ma che ha avuto un impatto diretto sulla fruizione del mare, portando al divieto di balneazione fino al completamento degli interventi. Il provvedimento riguarda quasi tutto il litorale cittadino, con le sole eccezioni delle aree di Bussana, Armea e Casello (per intenderci la zona limitrofa a Capo Verde), dove la balneazione resta consentita.

Tra clima primaverile e mare proibito. Il paradosso è tutto qui: giornate dal sapore estivo, spiagge frequentate e temperature che inviterebbero a un primo tuffo, ma mare off-limits. Una combinazione che non passa inosservata, soprattutto tra chi a Sanremo arriva proprio per godersi il mare anche fuori stagione. E se per qualcuno l’idea di fare il bagno a Pasqua era poco più di una suggestione, per altri – gli habitué delle prime immersioni – rappresentava una vera e propria tradizione.

Appuntamento rimandato. Per il momento, dunque, niente bagno. Gli appassionati e i più temerari dovranno portare pazienza e guardare avanti, con l’obiettivo di tornare in acqua non appena la situazione sarà risolta.

Il prossimo orizzonte, più realistico, diventa quello del 1° maggio, quando – lavori permettendo – il litorale potrebbe tornare pienamente fruibile. Nel frattempo, Pasqua a Sanremo si vivrà comunque tra sole, passeggiate e turismo. Ma senza quel tuffo che, quest’anno, resterà solo un’idea.