Nuova vigilanza al Casinò: Sec.Pro vince l’appalto triennale e sostituisce Skp nel servizio sicurezza

È cambiato il volto della vigilanza privata al Casinò. Ora è quello degli agenti di Sec.Pro, istituto con sede legale e centrale operativa a Ventimiglia (più distaccamenti a Imperia e Savona) che si è aggiudicato il nuovo appalto triennale per lo scudo protettivo attorno alla casa da gioco, al quale hanno preso parte diverse società del settore. È quindi uscita di scena la lombarda Skp, che ha curato il delicato servizio fino a poche settimane fa. Non c'è un quadro definitivo sui costi a carico dell'azienda, perché si tratta di contratti “aperti”, condizionati dall'evoluzione delle necessità, soprattutto in funzione delle attività principali. Ad esempio: quando si svolgono importanti tornei di poker, che richiamano un gran numero di giocatori dall'Italia e dall'estero, crescono le esigenze di sicurezza e tutela del tempio dell'azzardo.

Il bando prevedeva un montante medio giornaliero di circa 180 ore, variabile in rapporto ai livelli di attenzione richiesti. Di conseguenza, Casinò Spa (alla cui guida c'è il cda presieduto da Giuseppe Di Meco, che è pure a.d.) non si è assunta alcuna obbligazione in ordine al fatturato minimo annuale. La valutazione dei concorrenti si è basata all'80% sul valore dell'offerta economica e per il restante 20% sui requisiti qualitativi presentati.

Le guardie giurate (armate e non) devono svolgere parecchi compiti, a cominciare dalla presenza h24 nella postazione in corso degli Inglesi (control room e centro gestione emergenze), dalla ronda notturna (dalle 2 alle 7) e mattutina (7-14), da presidio e controllo degli accessi all'area slot (dalle 10) e nelle sale dei giochi tradizionali (di norma dalle 14), nonché della porta principale e della porta teatro, oltre al cosiddetto varco 51 (dalle 20 fino al termine del servizio ristorazione dal venerdì alla domenica), al parcheggio in via Bixio (sempre tra venerdì sera e domenica). Non solo: i vigilantes devono occuparsi del prelievo quotidiano delle banconote fagocitate dalle slot e del conseguente trasporto fino alla sala conta, del trasferimento dei contenitori di gettoni dal locale dove vengono custoditi alle sale da gioco e viceversa, e infine presiedere alle operazioni mattutine di “contazione” dei gettoni nelle sale dei giochi tradizionali.

Il Casinò allunga la lista di clienti prestigiosi che Sec.Pro può vantare, tra i quali griffes, porti turistici e Comune di Sanremo, potendo offrire un'ampia gamma di servizi nel segno della sicurezza. Il nuovo appalto della vigilanza esterna si aggiunge ad altre novità registrate negli ultimi mesi dalla principale azienda della Riviera (i cui introiti sono in costante ascesa), in particolare la nomina dell'ex luogotenente dei carabinieri Paolo Farchetti come responsabile della tutela del patrimonio aziendale, figura a protezione della legalità, che rappresenta anche una sorta di “ponte” verso forze dell'ordine e prefettura.