Sanremo Pride 2025: circa 2.000 persone per una ondata di colori e musica nelle strade della città dei fiori (Foto e Video)

Un’onda di colori, musica e voglia di fare festa. Questo è stato oggi pomeriggio il ‘Sanremo Pride’, l’appuntamento ormai classico con la sfilata arcobaleno per le vie della città dei fiori.

Non è solo una parata ma un ritorno al cuore della lotta, una festa che si fa ricordo, e un ricordo che si fa presente. Il corteo è partito per la prima volta da piazza Colombo, simbolo di centralità e visibilità. Quella di quest’anno è stata un’edizione speciale con Maria Tomba, giovane voce della musica italiana e Laura Pereira, Miss Global Trans Italia 2025, madrina della manifestazione.

Il tema del Pride 2025 è dedicato alle persone transgender, spesso bersaglio di discriminazioni e attacchi, e proprio a loro è rivolto anche il primo photo contest del Sanremo Pride: “Sguardi in trans-formazione”, un inno alla libertà di esprimersi e rinascere, in ogni forma e colore. Una serie di interventi ha inaugurato la sfilata, partita con un po’ di ritardo da piazza Colombo verso corso Garibaldi, via Ruffini, pista ciclabile fino a piazzale Dapporto. Ritorno sul lungomare Calvino (carreggiata a monte), giardini Vittorio Veneto e, quindi, la ciclabile fino a via Ruffini e rientro in piazza Colombo.

Circa 2.000 i partecipanti con la presenza di molti esponenti dell’Amministrazione comunale matuziana. In testa il vice Sindaco, Fulvio Fellegara, insieme agli Assessori Chicca Dedali, Lucia Artusi ed Ester Moscato oltre ai Consiglieri Vittorio Toesca, Desirèe Negri e Marco Cassini. Con loro anche l’europarlamentare Brando Benifei, il Consigliere regionale Enrico Ioculano, il segretario del PD provinciale Cristian Quesada, i Consiglieri di Imperia Ivan Bracco e di Bordighera Giuseppe Trucchi.

