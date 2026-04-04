L'amministrazione di Triora approva il progetto esecutivo per Monesi: via alla rigenerazione e alla messa in sicurezza del borgo

Il Comune di Triora compie un nuovo passo verso il rilancio di Monesi. La Giunta comunale ha infatti approvato il progetto esecutivo per la rigenerazione urbanistica, la valorizzazione e la messa in sicurezza idraulica del borgo, nell’ambito di un più ampio piano di recupero dell’area montana. Il provvedimento, adottato il 2 aprile 2026, dà il via libera definitivo a un intervento strategico che punta a trasformare profondamente la frazione, con particolare attenzione alla sicurezza del territorio e alla riqualificazione degli spazi.

Al centro del progetto c’è l’acquisizione e la demolizione dell’ex Albergo Redentore, struttura dismessa da oltre vent’anni e ormai in condizioni fatiscenti. Al suo posto sorgerà una nuova area pubblica destinata alla collettività. Come indicato negli atti, l’intervento prevede “la realizzazione di una piazza pubblica, verde attrezzato e parcheggi”, con l’obiettivo di restituire funzionalità e attrattività al borgo. Il costo complessivo dell’operazione è di 570mila euro, finanziati in gran parte attraverso il Fondo Strategico Regionale, che ha già stanziato 541.500 euro, mentre la quota restante è a carico del Comune.

L’approvazione del progetto esecutivo rappresenta un passaggio fondamentale dopo un lungo percorso amministrativo e progettuale avviato negli anni scorsi per il rilancio del comprensorio di Monesi, anche alla luce delle criticità legate al dissesto idrogeologico e agli eventi calamitosi che hanno colpito l’area. Nel dettaglio, il progetto comprende interventi di demolizione, gestione dei materiali, sistemazione dell’area e opere preliminari alla successiva fase di sviluppo, che sarà avviata dopo la messa in sicurezza idraulica. La Giunta ha inoltre nominato il responsabile unico del procedimento e disposto l’inserimento dell’opera nella programmazione triennale dei lavori pubblici.

Con questo atto, l’amministrazione comunale conferma la volontà di portare avanti una strategia di rilancio che guarda a Monesi non più solo come località sciistica, ma come polo per il turismo outdoor e l’escursionismo, in un’ottica di sviluppo sostenibile e duraturo.