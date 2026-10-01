Olivetta San Michele, Remo Capello dona un'opera d'arte al Comune

Remo Capello dona un'opera al comune di Olivetta San Michele. Si tratta di un quadro realizzato interamente in lamiera a sbalzo, lavorata a rovescio sul piombo.

L’opera offre una panoramica di simboli che rappresentano i principali eventi del Principato di Monaco: dal circo, al tennis, al Grand Prix di Formula 1, alla Croce Rossa, al rally, al teatro dell’opera. L’idea di realizzare questa opera nasce nel 2023 con l’ingresso del Comune nell’associazione Siti Storici dei Grimaldi di Monaco e la visita di S.A.S. il Principe Alberto II ad Olivetta San Michele avvenuta il 9 ottobre 2023. Era, inoltre, presente al quinto incontro dei siti storici dei Grimaldi di Monaco nel 2024, al salone di arte moderna a Monaco e a innumerevoli eventi legati all’artigianato di pregio sia in Italia che all’estero.

Residente ad Olivetta San Michele da alcuni decenni, racconigese di nascita, Remo Capello ha scoperto il suo talento artistico dopo essere andato in pensione. Un hobby che è diventato una passione, portandolo a creare opere di grande valore. "A nome di tutta la comunità che rappresento voglio rivolgere un ringraziamento speciale a Remo Capello al quale desidero esprimere la più sentita gratitudine per la donazione dell’opera d’arte raffigurante il Principato di Monaco" - dice il sindaco di Olivetta San Michele Adriano Biancheri commentando la generosità di Remo Capello - "I gesti di generosità come questo dimostrano un profondo amore per il territorio e per la crescita culturale collettiva. Il quadro è stato esposto sulla facciata principale del Municipio, affinché diventi patrimonio condiviso da tutti i cittadini e visitatori che potranno ammirare questa straordinaria opera. Grazie Remo, per il tuo attaccamento alla nostra comunità e per aver reso, da oggi, il nostro Comune un luogo più ricco di bellezza".