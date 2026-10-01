Bordighera: lavori di Rivieracqua, viabilità modificata dal 5 ottobre. Chiusa via Vittorio Emanuele, ecco tutti i percorsi

A Bordighera cambia temporaneamente la viabilità a partire da lunedì 5 ottobre. L'intervento di Rivieracqua sulla condotta fognaria all'intersezione tra via Vittorio Emanuele e via Roma richiederà infatti la chiusura al traffico dell'intera carreggiata. L'ordinanza firmata dal comandante della Polizia Locale disciplina quindi i percorsi alternativi e le modifiche alla circolazione. Il provvedimento entrerà in vigore dalle 8.30 del 5 ottobre e resterà valido fino al termine dei lavori. La modifica interesserà sia il traffico diretto verso Ventimiglia sia quello in direzione Sanremo. Particolare attenzione è stata riservata alla circolazione degli autobus e degli autocarri di peso superiore a 7,5 tonnellate. Previste anche nuove direzioni obbligatorie e alcuni divieti di sosta con rimozione forzata.

Per la circolazione in direzione Ventimiglia-Sanremo, l'ordinanza prevede l'istituzione del senso unico in corso Italia con direzione mare-monte. Autobus e autocarri con peso complessivo superiore a 7,5 tonnellate, provenienti dall'Aurelia e diretti verso via Vittorio Emanuele, saranno deviati lungo via Pasteur, via Romana, via Tumiati, via Piave, corso Europa, piazza Valgoi e via Arziglia. È inoltre previsto il divieto di transito per autobus e autocarri oltre 7,5 tonnellate dal piazzale dei Piani in direzione est di via Vittorio Emanuele. All'intersezione tra via Vittorio Emanuele e corso Italia sarà invece obbligatoria la svolta a sinistra. Una serie di provvedimenti pensati per consentire lo svolgimento del cantiere garantendo, per quanto possibile, la continuità della circolazione.

Novità anche per chi viaggerà nella direzione Sanremo-Ventimiglia. Il traffico sarà indirizzato lungo via Arziglia, corso Europa, via Piave, via Tumiati e via Romana. Per gli autobus e gli autocarri superiori a 35 quintali, all'intersezione con via Tumiati scatterà invece l'obbligo di svolta a destra, con prosecuzione lungo via F. Rossi, piazza De Amicis e via Romana. L'ordinanza introduce inoltre ulteriori direzioni obbligatorie in diversi punti della rete stradale cittadina. In via Matteotti, all'intersezione con via Marconi, autobus e autocarri oltre 7,5 tonnellate dovranno svoltare a destra. In piazza Ruffini, per chi si immette su via Vittorio Emanuele, sarà obbligatoria la svolta a sinistra verso est.

Tra le altre disposizioni figura l'obbligo di svolta a destra da via Vittorio Emanuele verso via Biamonti. Via Sant'Antonio sarà invece percorribile a doppio senso di marcia, con obbligo di dare precedenza su via Vittorio Emanuele. Per consentire la gestione della nuova circolazione e garantire gli spazi necessari, sarà istituito anche il divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata in via Sant'Antonio e su tutto il lato ovest di via Vittorio Veneto. Modifiche specifiche riguarderanno inoltre via Pasteur, nel tratto compreso tra via Aurelia e via Romana, dove sarà indicata la direzione obbligatoria per gli autocarri di peso complessivo pari o superiore a 7,5 tonnellate. Via Romana sarà interessata da un transito provvisorio per tutti gli autocarri, in deroga all'ordinanza generale.

La ditta incaricata dei lavori dovrà predisporre almeno 48 ore prima dell'intervento la segnaletica di avviso e provvedere, al termine di ogni giornata lavorativa, alla messa in sicurezza del cantiere secondo quanto previsto dal Codice della Strada. Saranno inoltre a carico dell'impresa la posa e il mantenimento della segnaletica, la sicurezza dell'area e la gestione dell'ingombro determinato dai lavori. L'ordinanza precisa che eventuali danni a persone o cose causati dalle attività di cantiere non saranno a carico dell'ufficio comunale, ma del personale della ditta operante sul posto. Il Comando di Polizia Municipale curerà invece la segnaletica di supporto alla nuova disciplina della circolazione. L'obiettivo è accompagnare la chiusura dell'intersezione con un sistema di deviazioni coerente con le caratteristiche della viabilità locale.

Per tutta la durata dei lavori sono previste modifiche anche al servizio di trasporto pubblico locale. La Riviera Trasporti dovrà infatti predisporre fermate provvisorie lungo via Romana, mantenendole operative fino alla conclusione dell'intervento. La società dovrà inoltre dare adeguata comunicazione agli utenti degli spostamenti delle fermate. La Polizia Locale invita quindi automobilisti e conducenti dei mezzi pesanti a prestare particolare attenzione alla segnaletica temporanea presente lungo i percorsi interessati. Le modifiche resteranno in vigore dalle 8.30 del 5 ottobre fino alla fine dei lavori, senza una data di conclusione indicata nell'ordinanza. La circolazione potrà quindi subire rallentamenti, soprattutto nei punti interessati dalle deviazioni e lungo i percorsi alternativi.