Mattinata speciale al Comando dei Carabinieri per gli ospiti del Piccolo Cottolengo di Sanremo (Foto)

Una mattinata speciale all'insegna dell'incontro, della vicinanza e della condivisione quella vissuta ieri da alcuni ospiti del Piccolo Cottolengo di Sanremo – Opera Don Orione. Gli ospiti del reparto disabili e della Rsa di mantenimento della struttura sono stati accolti nella caserma della Compagnia Carabinieri di Sanremo, guidata dal Capitano Pierluigi Manenti, per conoscere da vicino il lavoro quotidiano dell'Arma. Ad accompagnarli sono stati il direttore Don Fulvio Ferrari e l'educatrice Angela Mottola. Un'occasione per entrare in contatto con una realtà che rappresenta un punto di riferimento per il territorio e per vivere un'esperienza capace di suscitare curiosità ed entusiasmo.

Particolarmente apprezzata è stata la dimostrazione del Nucleo Carabinieri cinofili di Villanova d'Albenga, che ha permesso agli ospiti di osservare da vicino le capacità operative dei cani dell'Arma. Gli animali, in perfetta sintonia con i loro conduttori, hanno dato prova di grande addestramento e precisione, conquistando immediatamente l'attenzione e l'entusiasmo dei presenti. Un momento coinvolgente, che ha consentito agli ospiti del Cottolengo di assistere a una vera dimostrazione del lavoro svolto quotidianamente dai militari e dai loro inseparabili compagni a quattro zampe.

Non sono mancati anche momenti più informali e di curiosità verso l'equipaggiamento dei militari. Gli ospiti hanno infatti avuto la possibilità di provare alcune delle protezioni utilizzate dai Carabinieri, avvicinandosi così, anche attraverso l'esperienza diretta, agli strumenti che fanno parte dell'attività dell'Arma. Un modo semplice e concreto per trasformare la visita in un momento di partecipazione, capace di coinvolgere tutti e di creare un clima di naturale familiarità tra gli ospiti della struttura e i militari presenti.

A suggellare l'incontro è stato un gesto particolarmente significativo del Capitano Manenti, che ha donato alla comunità del Piccolo Cottolengo la stampa di una fotografia della sua prima visita ufficiale al Cottolengo. Un ricordo destinato a rimanere nella struttura e a testimoniare il legame nato attraverso questa giornata. Un gesto che ha dato ulteriore significato a una visita costruita non soltanto sulla conoscenza reciproca, ma anche sulla volontà di condividere tempo, attenzione e vicinanza.

Dal Don Orione è arrivato quindi un grazie di cuore al Capitano Manenti e a tutti i militari presenti per la sensibilità dimostrata e per le emozioni regalate agli ospiti. La mattinata ha rappresentato un esempio concreto di come l'incontro tra realtà diverse possa trasformarsi in un'occasione di arricchimento reciproco. "La bellezza di uno scambio autentico" è il messaggio che accompagna l'esperienza vissuta ieri, con la consapevolezza che la vicinanza e l'attenzione agli altri rappresentano una presenza importante anche nella quotidianità del territorio.