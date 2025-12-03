Sanremo: dopo la candidatura di Cassini domani il PD chiederà l'appoggio di 'Generazione' alle provinciali

Prima il confronto in seno alla coalizione progressista, poi quello con il sindaco Alessandro Mager “offeso” per come è stata gestita la candidatura di Marco Cassini al Consiglio provinciale. Così il Pd locale ha deciso di affrontare il caso sollevato dal capo dell'amministrazione di Palazzo Bellevue, a sua volta candidato per le elezioni (di secondo livello) in calendario giovedì 18 dicembre, con la lista di centrodestra del presidente uscente Claudio Scajola. Mager ha messo nero su bianco il suo forte disappunto per non essere stato preavvisato formalmente della scelta di far scendere in campo, come avversario, un componente della sua eterogenea maggioranza a trazione civica.

L'interessato si è già chiarito con il primo cittadino, ammettendo che sarebbe stato opportuno informarlo della sua candidatura prima della presentazione ufficiale della lista dem: “Avrei dovuto farlo – conferma Cassini - Per cui, ci tenevo a scusarmi con il sindaco per i buoni rapporti personali esistenti”. Ma l'intemerata di Mager non è tanto all'indirizzo del giovane consigliere, quanto verso i vertici locali del Pd. Che, però, prima del confronto auspicato dal sindaco hanno deciso di fare il punto della situazione con l'alleato di riferimento dell'ala progressista a sostegno di Mager, in forza dell'accordo programmatico maturato al ballottaggio del giugno 2024.

Così, domani sera, nella sede cittadina al rondò Volta i dem si ritroveranno con i vertici di Generazione Sanremo, movimento guidato dal vicesindaco Fulvio Fellegara. Per chiedere di appoggiare (con il consigliere Vittorio Toesca) la candidatura di Cassini, rinnovando così il patto di coalizione con cui si erano presentati alle elezioni a sostegno dello stesso Fellegara, e valutare le questioni sollevate dal sindaco oltre che le prospettive amministrative. “In realtà, nell'incontro avuto nelle scorse settimane, gli avevamo già anticipato di sentirci liberi di poter candidare alla Provincia chi avremmo ritenuto più opportuno”, ricorda il segretario cittadino Gianni Salesi. Come dire: ragionando per territori, quella di Cassini doveva essere letta come una candidatura scontata. Rimane il fatto che Mager avrebbe preferito essere informato preventivamente, secondo la logica dei rapporti interni nella guida della città.

Il 18 dicembre voteranno soltanto sindaci e consiglieri dei Comuni dell'Imperiese, con un'incidenza basata sul sistema ponderato in relazione al numero di abitanti. Il centrosinistra punta a confermare il seggio all'opposizione ben sapendo che arrivare a due appare quasi impossibile, considerando la forza della lista Scajola in una provincia fortemente sbilanciata a favore del centrodestra. Cassini ci prova, ma altrettanto fanno gli altri principali candidati dem, l'uscente Daniela Bozzano e Gabriele Cascino, rispettivamente consiglieri di minoranza a Imperia e Taggia.