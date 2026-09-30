Frontalieri Italia-Monaco, interviene la Cgil "Aggiornare sì, ma senza rimettere in discussione le conquiste ottenute"

Il tema del frontalierato tra Italia e Principato di Monaco torna al centro del dibattito, in particolare nel Ponente ligure, dove migliaia di lavoratori ogni giorno attraversano il confine per raggiungere il posto di lavoro nel Principato. La lettera inviata da Massimo Morabito (QUI) alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al ministro del Lavoro e al ministro degli Esteri pone sul tavolo una questione che riguarda da vicino il territorio: gli accordi che regolano i rapporti tra Italia e Monaco risalgono in larga parte a un contesto economico, sociale e lavorativo profondamente diverso da quello attuale. Il mercato del lavoro è cambiato, così come sono cambiate la fiscalità, la previdenza, l'organizzazione del lavoro e le esigenze delle famiglie. Da qui la necessità di interrogarsi sull'adeguatezza delle regole esistenti. Ma proprio perché si parla di una possibile revisione complessiva, occorre prestare particolare attenzione a ciò che nel corso degli anni è stato costruito.

Aggiornare le regole, infatti, non dovrebbe significare rimettere in discussione le tutele già riconosciute ai lavoratori frontalieri. È questa la distinzione fondamentale dalla quale dovrebbe partire qualsiasi nuovo confronto istituzionale. Nel corso dei decenni, attraverso il dialogo tra istituzioni, organizzazioni sindacali e rappresentanti dei lavoratori, sono state definite norme e procedure che oggi incidono concretamente sulla vita di migliaia di persone residenti in Italia e occupate nel Principato. Si tratta di un sistema complesso, costruito progressivamente per rispondere alle esigenze di una realtà transfrontaliera particolare. Per questo una eventuale revisione della disciplina dovrebbe avere come obiettivo quello di eliminare le criticità, semplificare gli adempimenti e aumentare le certezze. Non quello di creare nuove zone d'ombra su diritti e condizioni che sono ormai entrati nella quotidianità dei frontalieri.

Uno dei temi più delicati è quello della fiscalità, a partire dalla franchigia di 10.000 euro riconosciuta ai lavoratori frontalieri. Si tratta di una misura che ha un peso concreto sui bilanci familiari e che, proprio per questo, necessita soprattutto di stabilità e prevedibilità. L'eventuale apertura di un confronto tra Italia e Monaco dovrebbe quindi puntare a consolidare un quadro chiaro, evitando che una revisione complessiva possa trasformare una questione di aggiornamento delle regole in una nuova fonte di incertezza. Per chi lavora oltre confine, sapere oggi quali saranno le condizioni fiscali applicate domani rappresenta un elemento essenziale nella programmazione familiare. La franchigia, in questo senso, non dovrebbe diventare una variabile da rimettere periodicamente in discussione, ma un elemento da rendere il più possibile stabile e comprensibile.

Un discorso analogo riguarda la tutela sanitaria e l'accesso alle prestazioni nel Principato. Anche in questo caso, eventuali difficoltà burocratiche, tempi di autorizzazione o procedure che risultassero poco adeguate alle esigenze attuali possono e devono essere verificati. Semplificare i percorsi amministrativi, migliorare il coordinamento tra i sistemi e rendere più rapido l'accesso alle prestazioni sono obiettivi che possono trovare spazio in un confronto istituzionale. Diverso sarebbe invece mettere in discussione la sostanza delle tutele sanitarie oggi riconosciute ai lavoratori. Chi ogni giorno lavora a Monaco deve poter contare su un sistema chiaro, soprattutto quando si trova ad affrontare una situazione sanitaria che richiede visite specialistiche o cure. Il problema, dunque, non è cambiare una tutela perché esiste, ma fare in modo che funzioni meglio e con meno ostacoli burocratici.

Tra le trasformazioni più significative degli ultimi anni c'è poi quella legata al lavoro a distanza. La diffusione dello smart working ha modificato profondamente l'organizzazione del lavoro e ha reso necessario adeguare regole che erano state concepite quando il rapporto tra luogo di residenza e luogo di lavoro era molto più rigido. Anche per i frontalieri occupati nel Principato, il lavoro da remoto ha rappresentato una questione da affrontare attraverso accordi e confronti istituzionali. Oggi la sfida dovrebbe essere quella di rendere il quadro normativo il più possibile chiaro e funzionale, evitando interpretazioni differenti o situazioni che possano penalizzare lavoratori e aziende. Le nuove modalità di lavoro non cancellano il fenomeno del frontalierato, ma impongono di aggiornarne le regole alla luce di una realtà che nel 1982, quando venne definita la Convenzione di riferimento, era difficilmente prevedibile.

Un capitolo particolarmente importante riguarda inoltre i pensionati frontalieri. Nel tempo sono state introdotte specifiche disposizioni fiscali che interessano coloro che hanno lavorato nel Principato e che, una volta conclusa la vita professionale, si trovano a dover affrontare un sistema tributario articolato. Tra le misure previste nei casi stabiliti dalla normativa figura anche la tassazione sostitutiva del 5%. Anche in questo caso il tema centrale è quello della certezza. Per chi ha programmato la propria vita economica sulla base di determinate regole, una modifica improvvisa del quadro fiscale può avere conseguenze rilevanti. La stabilità delle condizioni applicabili ai pensionati rappresenta quindi un elemento da considerare con particolare attenzione in qualsiasi eventuale negoziato.

C'è poi una questione che riguarda direttamente il rapporto tra la Convenzione del 1982 e le trasformazioni intervenute nei decenni successivi. Parlare oggi di una possibile revisione degli accordi non significa infatti partire da un foglio bianco. Nel corso di oltre quarant'anni le condizioni economiche e sociali sono cambiate profondamente e, parallelamente, sono intervenuti nuovi accordi, modifiche normative e disposizioni che hanno progressivamente aggiornato il quadro originario. Il frontalierato Italia-Monaco è stato accompagnato da un lungo lavoro istituzionale e sindacale, nel quale sono state affrontate questioni fiscali, previdenziali, sanitarie e contrattuali. Molte delle tutele oggi considerate normali sono il risultato di questo percorso, e non possono essere considerate elementi accessori rispetto alla disciplina complessiva.

È proprio per questo che l'eventuale apertura di un nuovo tavolo dovrebbe essere affrontata con prudenza. La richiesta di un confronto istituzionale può essere legata a esigenze concrete e comprensibili: verificare le conseguenze delle modifiche intervenute nel sistema italiano, affrontare la questione dell'Assegno Unico e delle prestazioni familiari, aggiornare le procedure sanitarie, definire meglio le modalità del lavoro a distanza, chiarire gli aspetti fiscali e previdenziali. Sono tutti temi che possono essere affrontati. Ma occorre distinguere con attenzione ciò che deve essere aggiornato da ciò che deve essere preservato. Un negoziato internazionale, una volta aperto, può infatti produrre un nuovo equilibrio complessivo e non consente di considerare automaticamente intoccabili tutte le condizioni precedenti fino alla conclusione del confronto.

Per questo, nel caso di un nuovo dialogo tra Roma e Monaco, uno dei punti centrali dovrebbe essere la partecipazione delle organizzazioni sindacali e dei rappresentanti dei lavoratori frontalieri. Non soltanto nella fase finale, quando eventuali testi saranno già stati elaborati, ma fin dall'inizio del percorso. Chi rappresenta i lavoratori conosce infatti le difficoltà che si presentano quotidianamente: dalla gestione della documentazione alle questioni sanitarie, dagli aspetti fiscali alle problematiche previdenziali, fino alle conseguenze concrete delle modifiche nell'organizzazione del lavoro. Un tavolo esclusivamente istituzionale rischierebbe di fotografare il problema dal punto di vista normativo senza coglierne fino in fondo la dimensione quotidiana. Il coinvolgimento diretto di chi vive il frontalierato permetterebbe invece di collegare le modifiche normative alle esigenze reali di lavoratori e pensionati.

Il principio da cui partire potrebbe essere quindi semplice: si aggiorna ciò che deve essere aggiornato, si migliora ciò che può essere migliorato e si difende ciò che è già stato conquistato. Una revisione degli accordi non dovrebbe essere un esercizio astratto, ma uno strumento per rendere più efficiente un sistema che coinvolge una parte significativa della realtà economica e sociale del Ponente. Per migliaia di persone, infatti, il confine non rappresenta soltanto una linea geografica, ma il confine quotidiano tra casa e lavoro. Ogni modifica fiscale, sanitaria o previdenziale può tradursi in conseguenze concrete sulla vita familiare. Da qui l'esigenza di costruire regole che siano leggibili, stabili e applicabili senza un eccessivo carico burocratico.

La sfida, in definitiva, è portare il frontalierato nel 2026 senza cancellare il percorso compiuto dal 1982 a oggi. Le trasformazioni intervenute rendono comprensibile la necessità di un aggiornamento, ma l'aggiornamento dovrebbe essere accompagnato da una precisa attenzione alla continuità delle tutele. Il confronto con il Principato può servire a risolvere le criticità ancora esistenti, a migliorare il coordinamento tra le amministrazioni e a rispondere alle nuove esigenze di lavoratori e pensionati. Allo stesso tempo, però, occorre evitare che la ricerca di nuove soluzioni produca una perdita di certezze per chi già oggi vive e lavora all'interno di questo sistema.

Il punto, dunque, non è se dialogare con Monaco, ma con quali obiettivi e quali garanzie. I frontalieri hanno bisogno di sapere quali saranno le condizioni fiscali, quali prestazioni sanitarie potranno utilizzare, quali regole varranno per il lavoro a distanza, quali diritti previdenziali saranno riconosciuti e quale sarà il quadro al momento del pensionamento. Sono esigenze concrete, che riguardano famiglie e persone e che richiedono risposte altrettanto concrete. Un eventuale tavolo Italia-Monaco dovrebbe quindi essere orientato alla semplificazione e alla certezza, coinvolgendo tutti i soggetti che nel corso degli anni hanno seguito da vicino il fenomeno.

Dopo decenni di lavoro e di confronto, il tema non è ricominciare da capo. È capire come rendere più moderno ed efficace ciò che già esiste, intervenendo sulle criticità senza trasformare i diritti consolidati in una variabile negoziale. Per il Ponente ligure, dove il rapporto quotidiano con il Principato rappresenta una componente strutturale dell'economia e della vita sociale, si tratta di una questione tutt'altro che teorica. La richiesta che emerge dal dibattito è quindi quella di un confronto capace di guardare al futuro senza perdere di vista quanto costruito nel passato. Più certezze, meno burocrazia e procedure più semplici possono rappresentare gli obiettivi di un eventuale nuovo percorso. Con una consapevolezza di fondo: quando si decide di riaprire un accordo internazionale, è necessario avere ben chiaro non soltanto ciò che si vuole cambiare, ma anche ciò che si intende preservare.