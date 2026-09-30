Dopo una lunga carriera nei Vigili del Fuoco, il Capoturno Giuseppe Parisi saluta il servizio e va in pensione

Con la timbratura dell’ultimo turno di lavoro si chiude oggi un importante capitolo della vita professionale del Capoturno Giuseppe Parisi, che dopo una lunga carriera nei Vigili del Fuoco si appresta finalmente a godersi la meritata pensione. Un percorso iniziato al Comando di Asti, dove ha prestato servizio con la qualifica di Vigile e Autista, e proseguito successivamente al Comando di Savona. Una carriera sviluppatasi attraverso diversi Comandi e incarichi, sempre caratterizzata da impegno e responsabilità. Un'esperienza professionale che lo ha portato ad acquisire competenze e maturità, diventando nel tempo un riferimento per i colleghi.

Il passaggio successivo è stato al Comando di Busto Arsizio, dove Giuseppe Parisi ha assunto la qualifica di Caposquadra. Una nuova tappa di un percorso che lo ha portato infine nel territorio imperiese, al Comando dei Vigili del Fuoco di Imperia e, in particolare, al Distaccamento di Sanremo, dove ha prestato servizio nel turno D. È proprio qui che oggi si conclude la sua esperienza lavorativa, con la qualifica di Caposquadra Esperto. Un lungo cammino professionale nel quale ha saputo unire esperienza, preparazione e senso di responsabilità, qualità che gli hanno consentito di diventare un punto di riferimento per quanti hanno condiviso con lui il lavoro quotidiano.

Nel corso degli anni, Parisi si è distinto per la professionalità e la serietà con cui ha affrontato il proprio servizio, mettendo a disposizione dei colleghi l'esperienza maturata nei diversi Comandi e nelle numerose situazioni affrontate durante la carriera. Un patrimonio professionale fatto non soltanto di competenze tecniche, ma anche di conoscenze e rapporti umani costruiti nel tempo. Per i colleghi del turno D il suo pensionamento rappresenta quindi un momento importante, perché segna la fine di una presenza che per tanti anni ha accompagnato il lavoro quotidiano del distaccamento matuziano.

Sono proprio i colleghi del turno D del Distaccamento di Sanremo a voler rivolgere a Giuseppe Parisi un ringraziamento per gli anni trascorsi insieme, per la collaborazione e per la disponibilità sempre dimostrata. "Un grazie per tutto ciò che hai saputo trasmettere durante il percorso lavorativo e per essere stato un punto di riferimento prezioso", è il sentimento che accompagna il saluto dei colleghi, che oggi hanno voluto ricordare non soltanto l'aspetto professionale della lunga esperienza condivisa, ma anche il rapporto umano costruito giorno dopo giorno.

Il saluto di oggi, infatti, va oltre il semplice rapporto tra colleghi. Parisi viene salutato come Capoturno, ma soprattutto come amico e compagno di tante giornate, servizi ed esperienze condivise. Anni nei quali il lavoro dei Vigili del Fuoco ha inevitabilmente contribuito a creare legami profondi tra chi si trova quotidianamente a operare fianco a fianco, affrontando situazioni spesso impegnative e delicate. Il pensionamento rappresenta così una nuova tappa, dopo una carriera lunga e intensa, vissuta in diversi Comandi e culminata a Sanremo.

Per Giuseppe Parisi si apre ora una fase completamente nuova della vita, nella quale potrà finalmente dedicare più tempo alla famiglia, alle proprie passioni e a tutto ciò che desidera. I colleghi del turno D lo accompagnano in questo passaggio con grande affetto, augurandogli di vivere la pensione con la serenità che merita dopo tanti anni di servizio. Un arrivederci che porta con sé la riconoscenza per il lavoro svolto e, soprattutto, il ricordo delle tante esperienze condivise durante una lunga carriera al servizio dei Vigili del Fuoco.