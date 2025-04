Sanremo: pronti gli avvisi per il presidente e il Cda del Casinò, cresce l'attesa per capire chi sostituirà Giancarlo Ghinamo

Il Cda del Casinò sta giungendo al capolinea e il Comune si attiva per il ricambio. Sono stati pubblicati, infatti, due distinti avvisi per acquisire le candidature: uno riservato alla figura del presidente, l'altro per i due consiglieri. Nel primo caso è previsto un compenso annuo di 28 mila euro, nel secondo di 12 mila euro. Nessuna differenza, invece, per il termine di presentazione dei curricula: le 12.30 di venerdì 18 aprile, con tre modalità ammesse: consegna a mano all'ufficio protocollo di Palazzo Bellevue, tramite Pec all'indirizzo comune.sanremo@legalmail.it oppure con raccomandata a/r ma anche tramite corriere autorizzato.

Fin qui la procedura burocratica, che ricalca quella già adottata per le nomine nelle altre società partecipate, in particolare Amaie (amministratore delegato) e Amaie Energia e Servizi (Cda): chiunque sia in possesso dei requisiti richiesti può farsi avanti, ma tenendo ben presente che le scelte hanno carattere fiduciario, basate sul “giudizio di affidabilità e capacità nel rappresentare l'indirizzo politico-gestionale” dell'organismo che dispone del potere designante. Cioè il Comune, che detiene il 100% delle quote azionarie di Casinò Spa, oltre ad essere il proprietario della casa da gioco. Di conseguenza, nel doppio avviso pubblico si avverte che “la valutazione dei profili curriculari sarà discrezionalmente effettuata dal sindaco di Sanremo, con i poteri di alta amministrazione propri delle designazioni in seno ad enti ed organismi comunali, sulla base dell'istruttoria degli uffici competenti”.

Come dire: ben vengano le candidature, ma l'ultima parola è di chi ha in mano le redini della città. Si tratta, quindi, di nomine politiche, al di là delle competenze richieste e delle esperienze maturate. Tanto è vero che già da mesi circolano nomi dei possibili prescelti, in funzione degli equilibri interni nell'eterogenea maggioranza che sostiene il sindaco civico Alessandro Mager, tra ambizioni personali, possibili “rivincite” di esclusi dal nuovo governo di Palazzo Bellevue e scenari in evoluzione. Per la presidenza il nome più “gettonato” resta quello dell'ex assessore Giuseppe (Pino) Di Meco, che già in passato si è seduto su quella poltrona, ricoprendo nel tempo anche altre cariche nelle partecipate, leader (esterno) della lista civica Forum e da poco rientrato nei ranghi di Forza Italia col ritorno di Marco Scajola (e la “benedizione” dello zio Claudio), assieme al quale aveva condiviso l'esperienza “totiana” di Cambiamo. E ci si attendono mosse dal gruppo di Sanremo al Centro, legato all'ex sindaco Alberto Biancheri, oggi senza assessori ma con la presidenza del Consiglio comunale riaffidata ad Alessandro Il Grande. Un gruppo che nell'aula di Palazzo Bellevue conta un seggio in più rispetto a Forum (3 contro 2). E cosa farà Anima, la lista più votata, diretta espressione del sindaco Mager e di tre assessori (Alessandro Sindoni, Ester Moscato e Chicca Dedali)? C'è, poi, da tenere in considerazione la componente progressista dell'amministrazione, decisiva al ballottaggio in forza del patto programmatico stretto con Mager.

Il commercialista Gian Carlo Ghinamo, presidente e ad uscente, è ai titoli di coda dopo una dozzina d'anni ai vertici dell'azienda più importante della Riviera. Che ha pilotato, attraverso difficoltà e congiunture a volte sfavorevoli, fino all'attuale solidità in termini d'incassi e prospettive. Sarà il successore a occuparsi delle nuove sfide che attendono il Casinò. I consiglieri uscenti sono l'ex assessore Eugenio Nocita e la commercialista Sonia Balestra, subentrata all'avvocato Lucia Artusi, chiamata da Mager a far parte della sua giunta, in quota Pd. L'ultimo atto importante del Cda sarà quello dell'approvazione del bilancio 2024, previsto per fine mese. Poi toccherà ai nuovi amministratori della casa da gioco.